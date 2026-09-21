亞資高雄專區 首檔投信業私募股權子公司基金年底推出

亞資高雄專區商品布局出現新進展。據了解，中信投信旗下中信私募股權規畫於專區推出以日本旅館市場為主要布局核心的私募股權基金，有望成為專區設立以來，首檔由國內投信旗下私募股權子公司推出的私募股權商品，象徵台灣資產管理業者由引進海外產品，進一步邁向自主開發產品的新階段。

自金管會2025年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」以來，進駐亞資高雄專區之金融機構已近60家，其中銀行業服務專區內高資產客戶數已逾6千名，投信投顧業亦已導入逾10檔未具證券投資信託基金性質之境外基金至專區內，惟皆為國外私募股權機構之產品。

據了解，中信私募股權看好亞太地區實體商用不動產與日本觀光旅遊市場，所規劃基金採國際常見之有限合夥架構，由中信私募股權擔任普通合夥人負責投資決策與管理，投資人則以有限合夥人身分參與潛在收益分配。有別於目前專區內常見的長青型或具半流動性私募商品，預計為合夥期間內不可贖回之傳統封閉型私募股權基金，並採日圓計價，皆為專區內過往未見的產品特徵。

隨著亞資高雄專區設立滿一周年，專區內私募產品的多樣性持續提升，對投資人而言，可獲得更多有別於傳統股票及債券的另類投資選項，同時也展現出國內資產管理業者的轉型成效。業者預期，隨著國內相關規範持續優化，私募股權業務將可進一步結合國內公共設施、基礎建設、ESG產業及其他政策發展藍圖，吸引更多國內外資金與資源匯聚臺灣，開啟台灣資產管理市場新格局。