全球市場觀測站／AI基建族群 吸睛

上周全球金融市場焦點集中於聯準會（Fed）9月利率決策，FOMC通過升息1碼，將聯邦資金利率目標區間調升至3.75%至4.00%，為三年多來首次升息。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，Fed在聲明中指出，儘管地緣政治發展使不確定性維持高檔，美國企業投資強勁、就業市場穩定，同時強調本次政策行動有助使通膨更及時地回到2%目標，再次明確抗通膨立場決心。

最新點陣圖強化「higher for longer（高利率維持更久）」的政策訊號，2026年及2027年底政策利率中位數皆升至約4.125%，18位官員中有16位預期今年底前至少再升息1碼。

張繼文指出，華許於會後記者會表示，Fed正收回部分寬鬆，使金融與信貸條件更符合物價穩定目標，將長債殖利率走高歸因於經濟強勁、企業大舉投資帶來的資金競爭，以及地緣政治風險。

野村投信預期，年底前至少仍有一次升息機會，考量10月29日會議時點接近11月3日美國期中選舉，升息時點較可能落在12月10日，後續政策則視通膨與經濟數據調整。市場方面，FOMC升息當日，美股受到偏鷹派訊號影響走低，美債殖利率亦同步攀升。不過，隔日隨著油價及美債殖利率回落，加上經濟數據仍具韌性，美股主要指數全面反彈。

配置上，可戰術性布局非投資等級債及新興市場債，掌握較高息收與信用基本面支撐；投資等級債則可等待殖利率彈升、價格回檔時分批加碼。

股市方面，高利率將使企業估值與獲利表現進一步分化，但AI長線主軸尚未改變。四大雲端服務商2027年資本支出預估已上修至1兆美元，顯示AI基礎建設投資仍具延續性。

布局上，可聚焦訂單與現金流能見度高的AI基礎建設龍頭，以及現金充裕、低負債公司，金融業的再投資收益亦可望改善。