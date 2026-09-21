聽新聞
0:00 / 0:00

新興市場債 吸引力十足

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼（即0.25個百分點），日本央行同樣於上周升息1碼。法人認為，成熟市場持續對抗通貨膨脹，處於升息環境，不利股債市資金動能。相形之下，新興市場基本面改善，財政紀律佳，且股價資產價位都仍合理，投資吸引力大增。

美銀美林9月經理人調查顯示，經理人對於股票的配置由8月創2021年11月以來最高水準的56%下滑至49%，為連續15個月維持股票加碼部位。

不過，各區域股市配置多為減碼部位，只有對新興股市的配置由淨34%加碼攀升至淨38%加碼，顯示經理人持續在美股以外找投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人賽加爾指出，新興市場本地投資人對自身國家經濟與企業基本面的信心提高，因此大量承接外資賣盤。

未來五年，AI支出預計仍將增加一倍以上，有利於新興市場半導體與AI供應鏈。另外，在AI概念股之外，新興市場股也有其他投資機會。

在債市方面，東方匯理（Amundi）新興市場綜合債券策略主管暨北亞（日本除外）固定收益主管菅睿（Ray Jian）指出，新興市場基本面持續改善，更有財政紀律，央行對於貨幣寬鬆態度更謹慎。

新興市場新債發行量仍可控，且非投資等級債的新發行量仍低。另外，美國債台高築，也降低美國公債及美元的吸引力。

菅睿認為，AI逐漸成為擁擠交易，投資人如果想分散風險，新興市場債是不錯的標的，可望兼顧收益及成長。不過，新興市場內部差異大，且地緣政治仍是不確定因素，因此選債尤其重要。他看好巴西、埃及、南非等貨幣，看好巴西、南非、匈牙利等債券。

美國聯準會 升息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股ETF吸金力十足

成熟國家債台高築 新興國家債顯韌性

台股價量齊揚 市場焦點歸至企業獲利與產業成長

全球市場迎升息考驗 資金撤出股票ETF…轉向收益型ETF與商品資產

相關新聞

黃金商品坐擁三利多優勢 成為多元配置核心

美國10年公債殖利率突破5%，美國聯準會升息1碼，讓無利息的黃金面臨壓力。

供給剛性較高 抗波動

市場面臨聯準會貨幣政策的關鍵轉折點。隨美國經濟與就業數據仍具韌性，市場對於今年可能調升利率的預期趨向升溫。在政策利率與潛在利息成本走高環境下，大宗商品投資人或將調整策略。許多人常將「黃金礦業」與一般的「工業金屬礦業」混為一談，但在面對潛在利率調升環境時，兩者在營運槓桿、供給剛性及資產特性上，展現截然不同的結構特性。

新興市場債 吸引力十足

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼（即0.25個百分點），日本央行同樣於上周升息1碼。法人認為，成熟市場持續對抗通貨膨脹，處於升息環境，不利股債市資金動能。相形之下，新興市場基本面改善，財政紀律佳，且股價資產價位都仍合理，投資吸引力大增。

全球市場觀測站／AI基建族群 吸睛

上周全球金融市場焦點集中於聯準會（Fed）9月利率決策，FOMC通過升息1碼，將聯邦資金利率目標區間調升至3.75%至4.00%，為三年多來首次升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。