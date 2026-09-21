新興市場債 吸引力十足

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼（即0.25個百分點），日本央行同樣於上周升息1碼。法人認為，成熟市場持續對抗通貨膨脹，處於升息環境，不利股債市資金動能。相形之下，新興市場基本面改善，財政紀律佳，且股價資產價位都仍合理，投資吸引力大增。

美銀美林9月經理人調查顯示，經理人對於股票的配置由8月創2021年11月以來最高水準的56%下滑至49%，為連續15個月維持股票加碼部位。

不過，各區域股市配置多為減碼部位，只有對新興股市的配置由淨34%加碼攀升至淨38%加碼，顯示經理人持續在美股以外找投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人賽加爾指出，新興市場本地投資人對自身國家經濟與企業基本面的信心提高，因此大量承接外資賣盤。

未來五年，AI支出預計仍將增加一倍以上，有利於新興市場半導體與AI供應鏈。另外，在AI概念股之外，新興市場股也有其他投資機會。

在債市方面，東方匯理（Amundi）新興市場綜合債券策略主管暨北亞（日本除外）固定收益主管菅睿（Ray Jian）指出，新興市場基本面持續改善，更有財政紀律，央行對於貨幣寬鬆態度更謹慎。

新興市場新債發行量仍可控，且非投資等級債的新發行量仍低。另外，美國債台高築，也降低美國公債及美元的吸引力。

菅睿認為，AI逐漸成為擁擠交易，投資人如果想分散風險，新興市場債是不錯的標的，可望兼顧收益及成長。不過，新興市場內部差異大，且地緣政治仍是不確定因素，因此選債尤其重要。他看好巴西、埃及、南非等貨幣，看好巴西、南非、匈牙利等債券。