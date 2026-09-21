供給剛性較高 抗波動

市場面臨聯準會貨幣政策的關鍵轉折點。隨美國經濟與就業數據仍具韌性，市場對於今年可能調升利率的預期趨向升溫。在政策利率與潛在利息成本走高環境下，大宗商品投資人或將調整策略。許多人常將「黃金礦業」與一般的「工業金屬礦業」混為一談，但在面對潛在利率調升環境時，兩者在營運槓桿、供給剛性及資產特性上，展現截然不同的結構特性。

兆豐美國黃金礦業ETF經理人吳朋鴻表示，一般工業礦業（如銅、鋰、鐵等）往往受全球製造業與景氣擴張速度驅動。當聯準會為了抑制通膨而採取升息措施時，這意味著柴油、人力、採礦設備等營運成本仍具備黏性，相對容易直接侵蝕工業金屬礦商的實際淨利。

然而，黃金礦業卻能展現出獨特的財務槓桿與營運彈性。根據世界黃金協會統計至2025年第4季，全球黃金礦商的總維持成本中位數為每盎司1,709美元。

此外，「黃金礦業」與「工業金屬礦業」供給剛性大不同。工業金屬礦商若面對短期價格高漲，通常能在較短時間內，藉由提高既有礦場的開採稼動率或重啟舊礦來增加供給，反而容易引發供給過剩。然而黃金則具備較高供給剛性。據Statista統計結果，黃金新礦區從早期的地質探勘、環境評估到最終正式投產，通常需要10到20年時間，意味著短期難有大量新產能湧入市場，這種獨特的產業屏障，為金礦商營運提供基本面支撐。