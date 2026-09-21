黃金商品坐擁三利多優勢 成為多元配置核心

美國10年公債殖利率突破5%，美國聯準會升息1碼，讓無利息的黃金面臨壓力。

法人表示，黃金需求仍穩固，中長期多頭格局實際上並未改變，若殖利率回落，金價將有望回升，進而有助金礦股同步受惠。

兆豐投信指出，黃金具備「避險資產選擇、長期儲存價值、低主權違約關聯」三大核心特性，在現代多元化資產配置中，重要性似已躍升至核心地位。

韓國央行近期從傳統的儲備實體黃金，演變為靈活配置黃金ETF的創新舉措，是一大市場風向球。

該策略不僅大幅提升官方資金的交易靈活性，更有機會對整個黃金產業鏈產生龐大的額外價值外溢效應。當黃金在央行與多元投資人的配置需求支撐下，黃金礦業企業營運潛力可望迎來進一步優化上修空間。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，近幾十年來，央行購金活動發生了巨大變化，回顧1975年，世界放棄金本位制度，不再將貨幣發行與黃金掛鉤，人們質疑黃金與央行所扮演的角色，1990年代中期，這種質疑的聲音在歐元誕生後變得更加激烈。

不過，2009年金融危機爆發，央行從黃金淨賣方轉變為淨買方，在2009-2025年期間連續16年淨買入黃金，而今（2026）年亦有望持續站在淨買方這一邊，為黃金需求提供堅實支撐。

世界黃金協會指出，今年第2季全球黃金總需求達1,269噸，其中，全球央行購金量達289噸，較今年第1季大增且創史上最強第2季，調查還顯示，高達89%央行預計未來一年全球黃金儲備將增加，45%預期自身黃金儲備將提高，顯示央行購金已從戰術性操作轉變為長期儲備政策。

富蘭克林證券投顧表示，過去歷史經驗顯示，投資人在重大事件初期，尋求流動性帶動美元走強，但隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，就中長期看，黃金的價值可能會持續上升，進而有利金礦股。

兆豐美國黃金礦業ETF（009832）經理人吳朋鴻表示，不論是應對短期金融市場波動的避險需求，或是順應中長線全球去美元化的結構性改變，黃金已逐步從傳統避險工具，提升為資產配置中的重要戰略選項。