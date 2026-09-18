升格至次級新興市場…越股基金 潛利十足

越南資本市場國際化再跨一步。富時羅素（FTSE Russell）將於本月21日將越南股市升級為次級新興市場，不僅象徵市場制度逐步與國際接軌，也預期帶動全球被動資金重新配置。投信法人表示，越股基金後市可期。

相較短線指數納入帶來的資金行情，越南企業獲利維持高成長，加上政府推動金融市場改革、公共投資及吸引外資，才是支撐越股中長期表現的關鍵。

此次共有27檔越南上市股納入富時全球全市值指數，其中六檔大型及中型股同步進入富時全球指數，越南並成為該指數第49個市場。納入作業將分四階段進行，從2026年9月至2027年9月依序納入10%、20%、35%及35%，代表追蹤相關指數的ETF及被動型基金資金將陸續進場。據胡志明市證券公司（HSC）預估，21日升級生效後，首波相關被動買盤約達2億美元。

越南企業獲利也成為外資重新評價的重要基礎。富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南第2季GDP年增8.3%，截至7月底，胡志明交易所已有涵蓋99%市值的公司公布第2季財報，整體營收年增37.9%，歸屬母公司稅後淨利大增45.8%，顯示企業獲利動能強勁。

近期經濟數據也延續擴張態勢，8月越南製造業PMI升至53.3，零售銷售年增14.9%，出口金額達549億美元，製造、內需消費與出口同步維持成長。HSC並預估，越南企業2026年EPS可望成長26%、2027年再增12%，未來12個月預估本益比約9.1倍。

此外，越南政府7月提出長期金融市場改革藍圖，持續改善外資進入機制並拓展企業融資管道，下階段更將2030年晉升MSCI新興市場及取得投資級主權評等列為目標。目前越南本土基金管理產業資產規模僅約GDP的6%，隨制度改革推進，資本市場仍具深化空間。

陳仲愷指出，越股正式入富後，隨國際資金逐步進場，加上企業獲利成長、公共投資、FDI回流及金融市場改革等題材，中長期結構正向。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨外資持續布局，國際信評機構也對越南經濟投信任票，近日標普宣布維持越南主權信用評等BB+，展望維持「穩定」。標普指出，越南擁有穩健經濟成長動能、強勁出口能力及持續增加的外國直接投資（FDI）流入，將持續支撐未來數年的經濟表現。