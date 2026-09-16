TISA總規模 倍數成長

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）長期投資效益發酵。統計截至8月底，TISA基金總規模93.8億元，今年來成長5.9倍。其中，元大台灣卓越50 ETF（0050）連結基金TISA級別以53.1億元占據逾半規模，單月申購5.5億持續穩居龍頭地位。

根據投信投顧公會8月資料顯示，TISA級別基金總計53檔，每月定期定額金額從2025年7月開辦時的2,975萬元，成長至目前的10.9億元。

前十大TISA基金規模都在2億元之上，依序為：0050連結、統一台灣動力、統一大滿貫、凱基台灣精五門、野村優質、施羅德台灣樂活中小、國泰台灣高股息、群益馬拉松、元大台灣高股息ETF連結、安聯四季成長組合基金。其中，安聯四季成長組合基金是唯一一檔跨國投資組合型基金，其餘九檔都投資台股。

法人指出，0050連結為目前TISA級別中唯一採市值型指數投資，能有效避免人為選股風險，績效貼合0050，指數成分股定期汰弱留強，緊跟台灣產業發展，具備與時俱進、不錯過市場行情的優勢，尤其隨AI產業帶動大型權值股成長，讓市值型投資具備長線競爭力。

此外，TISA級別在經理費採五折優惠，且零手續費，是目前參與0050投資費用成本最低的管道，且為不配息設計，有助複利累積。

統一投信投研團隊表示，資金面緊縮使短線台股盤勢呈現高檔震盪，但基本面穩健，台股企業獲利表現，特別是AI相關領域，仍處於持續上修階段，為股市提供有力支撐。AI供應鏈依然是市場最核心的投資主軸，且動能有望延續至年底。

市場預期輝達新平台將於第4季開始大量出貨，相關零組件廠商可望迎來一波強勁的營收增長。同時，市場目光已開始投向明年各大陣營的下一代平台規格變化，積極發掘在技術迭代中，受惠程度更高的新標的，AI的長線成長趨勢清晰。