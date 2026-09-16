新興債有底氣 伺機加碼

市場預期美國聯準會（Fed）年底前將升息三次，法人指出，在各類債券中，新興市場債券投資價值最高，無論是技術面、基本面或評價面都有強勁利多支撐，更是分散美股美債配置的重要資產類別，但各別新興市場債差異不小，必須慎選個別債券。

東方匯理（Amundi）新興市場綜合債券策略主管暨北亞（日本除外）固定收益主管菅睿（Ray Jian）昨（16）日來台指出，新興市場債自2022年低點反彈以來，財政紀律大幅改善，表現超越成熟市場，前景持續看多。

菅睿提出布局新興市場債的理由。首先是收益面，新興市場債收益有吸引力，且有機會產生資本利得。目前新興債平均殖利率約8%，存續期間約七年。未來一年，新興債總回報，預估八成來自收益，兩成來自資本利得。其次，在政經不確定環境，新興債是分散美股美債配置的重要資產類別。雖然Fed升息機率增加，但菅睿認為美元中長期將震盪向下。而全球投資人在新興債的配置仍低，仍有加碼空間。