貨幣型基金穩健 避險利器

台股近期高檔震盪，市場資金避險需求升溫，貨幣市場型基金具備低波動、流動性佳等特性，可作為資金短期停泊工具。由於主要配置銀行存款、短期票券及附買回交易等短期金融工具，受股市波動影響相對有限，投資人也可在等待市場方向明朗之際，賺取短期收益。

根據CMoney統計至14日，觀察近周績效表現，元大人民幣貨幣市場漲0.44%、元大美元貨幣市場漲0.2798%、兆豐美元貨幣市場漲0.2797%、統一全方位貨幣市場漲0.0327%、國泰台灣貨幣市場漲0.0324%、台新1699貨幣市場漲0.0323%、台新大眾貨幣市場漲0.0322%、台新吉星貨幣市場漲0.032%、元大得寶貨幣市場漲0.0319%、第一金台灣貨幣市場漲0.0317%。

國際油價持續走揚，市場對聯準會升息的疑慮升高，加上AI成長動能放緩的論調升溫，引發市場對AI資本支出能否延續的擔憂，國際股市及台股走勢同步承壓。另外，台股近期下跌且成交量萎縮，受FOMC會議召開前夕市場觀望氣氛濃厚，及漢磊申購吸金等因素影響，成交量縮至6,400餘億元，盤面動能明顯不足。

針對9月聯準會利率決策，安聯投信指出，關鍵仍在於聯準會內部立場較為搖擺的決策官員，是否已充分確信通膨將持續朝2%目標回落，以及8月通膨數據是否足以支持鷹派陣營推動升息25個基點。若市場能更清楚掌握聯準會的政策反應函數，且貨幣政策不確定性逐步下降，期限溢價仍有機會回落，但後續走勢仍高度取決於利率決策結果及聯準會的溝通措辭。

另外，市場現正高度關注美國財政部即將公布的10年期與20年期國債回購規模。財政部長貝森特曾表示，加碼回購的目的在於為過熱的債券市場「降溫」，然而各大華爾街機構對實際回購規模與效果的預估差異甚大，也反映當前市場對政策實際影響仍存在高度分歧。

台新投信表示，市場對2026~2027企業獲利年增率預估持續成長，AI成長趨勢確立，短線若遇漲多拉回有助台股長期表現，具題材中小股相對具表現空間，可優先布局。看好AI鏈受惠如材料升級、電力革新等。