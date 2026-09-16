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富坦全球平衡基金 績效衝鋒

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美伊戰事再起，全球油價高漲，美債殖利率上行壓力大，市場擔憂已在高檔的美股將因此面臨估值重新檢視的壓力。美國期中選舉將至，短線地緣局勢與政策雜音引發市場震盪的可能性提高，在市場波動升溫之際，布局全球與兼具股債收益特性的環球平衡型產品，展現出攻守兼備優勢，將更有機會掌握資產輪動與長期成長機會。

理柏資訊統計，自6月與8月兩波市場反彈以來，富蘭克林坦伯頓全球平衡基金分別以5.59%與1.65%漲幅居同類型產品之冠，今年以來漲幅更達17.02%，優於市場多數平衡型產品，展現穩中前進的優勢。

資產管理業者表示，通貨膨脹前景因能源成本高漲而趨升。全球央行紛紛釋出鷹派訊號，也讓美債殖利率上行壓力沉重，美國30年期公債殖利率升至近20年高點，10年期殖利率也逼近5%關卡，加上AI相關不確定性與強勁獲利能否延續的疑慮，恐增添股市波動風險。能依據市況與景氣變化調整資產比例並有效分散風險的平衡型產品，為當前波動市況下相對穩健的選擇。

基金達人分析，隨美國例外論光環褪色，讓許多原本集中持有美元資產的客戶，正逐步分散增加持有非美資產。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金在市場眾多平衡型產品中，最大特色就是非美配置高於其他全球平衡型基金，目前有超過六成布局在非美區域，股票部位以歐美優質龍頭股為主，債券主要布局在新興當地債，廣泛掌握非美貨幣升值機會。

投資專家指出，全球整體景氣與獲利基本面仍維持正向，看好風險資產穩中走升趨勢不變，歐美優質龍頭股均有長期受惠機會。

至於債市部位，觀察近三年各債市表現，新興當地債大漲22.3%，顯著領先全球複合債11.9%與美國20年期以上長債下跌1.62%。顯示新興國家當地債市歷經多年體質調整，當前更具備雙率優勢，包括較高的殖利率水平與匯率升值機會。

績效 美伊 美股

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