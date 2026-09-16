台股基金有料資金挺！三檔規模月增逾四成 野村e科技51%奪冠

台股8月行情回溫，部分台股基金規模同步成長。觀察截至8月底基金規模月增幅前十名，以野村e科技月增51.06%居冠，台新台灣中小以47.02%排名第二，復華復華月增40.5%居第三。

從今年以來績效來看，規模增幅前十名基金表現也相當突出，平均報酬率達92.8%。其中，野村鴻運、野村中小及野村台灣運籌今年來分別上漲113.4%、111.9%及107.1%，三檔報酬率均突破一倍；此外，台新2000高科技、台新中國通今年來報酬率也分別達92.1%、90.4%，顯示規模成長居前的基金，多數亦繳出亮眼績效。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，台股8月漲幅大，進入9月後面對美伊戰事、油價及聯準會利率政策等變數，短線行情較可能維持高檔整理。不過，台灣相關供應鏈仍是AI主要受惠族群，加上企業獲利預期持續上修，基本面支撐尚未改變；待政策不確定性逐步降低後，第4季台股仍可望維持偏多走勢。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，美伊衝突持續升溫，加上阿曼宣布伊朗和波斯灣國家原定針對荷姆茲海峽舉行的會談將延期，國際油價持續飆高，國際油價突破每桶100美元大關，市場擔憂將引發通膨升溫，聯準會9月升息機率將拉高，致台股回檔修正，46,000點關卡再度失守。

就基本面來看，美股及台股財報季表現佳，科技股大多釋出優於預期成績單，強化投資信心；就籌碼面看，台股自低點反彈4,000點，但外資空單未再創高，融資餘額在7月6日達6,313.4億元高點後，目前降至5,800億元，籌碼面適度沉澱，配合Q4傳統旺季將臨，台股有機會再戰高點，若遇較大回檔應站在買方。後市留意三變數：第一，美國期中選舉民調不利共和黨，美伊是否達成和平協議？第二，通膨壓力升溫，聯準會Q4是否升息；第三，美十年債殖利率逾4.5%，不利科技股評價，殖利率持續上升是否引發債市震盪。