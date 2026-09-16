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主動式海外商品 人氣旺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股高檔震盪、市場動能趨緩，主動式ETF資金配置也出現變化。台股主動式ETF單月規模仍緩步增加，但受益人數首見下滑，單月減少16.5萬人；反觀主動式海外股票及海外債券ETF，單月規模分別增加19%及27%，近期資金配置逐步轉向海外市場。

市場震盪效應開始反映在投資人行為上，資產配置的行為也開始出現在主動式ETF上，投資人投資主動式ETF也開始從台股，擴大到海外股票和海外債券。

值得注意的是，根據投信投顧公會最新資料，截至8月底，台股主動式ETF的規模較上個月增加2.4%，但受益人數首度出現下滑，較7月底減少16.5萬人降至43.2萬人。

另方面，海外股票與海外債券的主動式ETF，規模卻分別較前一個月增加19.4%與27.5%。此外，自6月底市場波動加劇以來，台股主動式ETF成長動能已有降溫跡象，下半年以來台股主動式ETF整體規模僅增加約3%，其中8月單月貢獻2.4%的成長幅度。

摩根資產管理補充，自主動式ETF的總受益人數在7月達到448.7萬人的階段高峰後，8月便下滑到了432.3萬人，較7月底減少16.5萬人；定期定額的戶數也從7月的31.1萬人下滑到28.8萬人，扣款金額也從6月份高峰時期的新台幣35.2億元，下滑到26.0億元。過去兩個月資金淨流入台股主動式ETF的速度已明顯放緩。

值得注意的是，相較於台股主動式ETF的動能趨緩，8月底主動式海外債券ETF規模反而達239.9億元，較7月底增加27%，而主動式海外股票ETF在8月的規模單月也增加19%，投資人正逐步提高主動式債券配置比重，兼顧收益機會與風險管理。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，儘管台股近期波動不小，長期仍看好AI、先進製程、高速傳輸及科技創新的成長趨勢。

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隨台股高檔震盪、市場動能趨緩，主動式ETF資金配置也出現變化。台股主動式ETF單月規模仍緩步增加，但受益人數首見下滑，單月減少16.5萬人；反觀主動式海外股票及海外債券ETF，單月規模分別增加19%及27%，近期資金配置逐步轉向海外市場。

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