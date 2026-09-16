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投信基金規模創新高！8月整體衝上16.4兆元 台股ETF增3,689億元最多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

8月底投信各類型基金規模出爐，據投信投顧公會最新統計，單月增加8,065.3億元，整體規模創新高16.44兆元。8月規模以台股ETF增加3,689.96億元，為各類型基金規模增加之冠；台股基金增加3,319.66億、海外股票基金增加339.31億分占二、三名。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前整體趨勢並未改變或下修。

AI代理將引領企業獲利持續高成長，台廠可望持續從中受惠，市場預期台股企業明（2027）年獲利增長可達28%，在獲利表現保持強勁下，亦有助支持股市表現。

投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，投資人可透過選股，涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的主動式市值台股ETF掌握行情。

安聯亞洲半導體主動式ETF經理人蕭惠中表示，近期科技股波動主要受到美債殖利率攀升、聯準會政策預期反覆及地緣政治風險干擾，但AI產業長期成長趨勢並未改變。

歷史經驗顯示，半導體產業往往在第3季整理後迎接第4季旺季行情，第4季至2027年上半年仍可望成為亞洲半導體產業的重要投資窗口。

安聯亞洲半導體主動式ETF聚焦具高訂價能力、高毛利率與高成長潛力的亞洲半導體領導企業，掌握AI長期成長浪潮所帶來的投資機會。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，隨著模型規模擴大及應用深化，對運算能力、記憶體與資料傳輸效率的需求同步提升，大型雲端服務商（CSP）亦持續投入AI基礎建設。目前AI產業仍處於持續發展階段，後續除觀察大型科技企業資本支出外，AI新創、主權AI及各國資料中心建設需求，也將是產業成長動能的重要觀察方向。

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