多重資產基金抗波動 股債混搭單周多檔績效贏大盤

市場對美國升息預期雜音不斷，加上台股位處高檔震盪區間，波動加劇，投資人面臨資產配置難題。法人建議，在多空因素交織下，多重資產基金透過股債等不同資產配置，分散單一市場波動風險，成為震盪盤勢下攻守兼備的投資選項。

統計至11日，觀察近周多重資產型基金績效表現，包括中國信託策略優利多重資產漲3.9%、兆豐全球尖端科技多重資產漲1.1%、富邦歐亞絲路多重資產型漲1.09%、富邦AI智能新趨勢多重資產型漲1.06%、華南永昌低波動多重資產漲0.7%、中國信託ESG碳商機多重資產漲0.66%、富蘭克林華美多重資產收益漲0.62%、凱基未來世代關鍵收息多重資產漲0.61%、聯邦臺灣精選收益多重資產漲0.33%、聯邦高息策略多重資產漲0.32%等，皆優於大盤同期跌0.7%。

值得注意的是，美國聯準會9月的利率會議本周將登場，成為市場資金重要指南。根據統計，自1990年以來，美國選舉年（包括總統選舉年、期中選舉年）的下半年，聯準會從未出現鷹派轉向。

法人認為，雖然聯準會主席華許談話偏向鷹派，使市場對未來升息機率有所上修，但從歷史經驗來看，選舉年的下半年Fed主動調整政策方向的情況相對少見，後續政策仍將高度依賴通膨與就業數據變化。

玉山投信表示，在選舉之前的10月與11月FOMC會議，聯準會採取緊縮措施（升息、縮表QT、停止QE）的情況相對少見，若有轉鷹政策大多發生在上半年，有兩次轉鴿派發生在下半年的9月份。

且觀察過去FOMC會議的歷史紀錄顯示，Fed傾向於在選舉前後避免進行具有裁量性的政策變動。

安聯投信分析，近期中東衝突升級推升國際油價，加劇市場對通膨的擔憂，加上美國通膨數據高於預期，帶動市場對聯準會9月升息機率的預期升溫。另一方面，歐洲央行如市場預期升息1碼，投資人亦預期第4季仍有進一步升息空間，帶動全球公債殖利率攀升，進而壓抑股市表現。

不過，儘管地緣政治風險與通膨疑慮仍在，資金近期重新流向半導體及科技成長族群，帶動台灣與南韓股市表現突出。

相較之下，日本市場則受到市場觀望日本央行9月會議政策訊號影響而表現相對疲弱。統計近一周日本東證指數下跌1.16%，MSCI新興市場指數上漲2.49%，整體亞股表現明顯優於成熟市場。