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告別60／40股債配置！高通膨高赤字時代來臨 投信示警：避開長天期美債與熱門AI

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德指出全球進入高赤字、高通膨新環境，60/40與長天期美債分散效果下降，投資宜轉向全球分散、短債、可轉債及能源、銀行等資產。圖／AI生成
施羅德指出全球進入高赤字、高通膨新環境，60/40與長天期美債分散效果下降，投資宜轉向全球分散、短債、可轉債及能源、銀行等資產。圖／AI生成

施羅德多元資產收益投資主管暨施羅德環球收益成長基金經理人Dorian Carrell認為，全球市場正從「低通膨、低利率、60/40資產配置有效」的時代，轉向「高赤字、高通膨、高供給」的新環境。建議投資人必須降低對美國長天期債券與大型AI受惠股的依賴，轉向全球分散、短存續期固定收益、可轉債、能源、銀行與新興市場本幣債等資產。

Dorian Carrell認為，美國龐大的財政赤字已成為結構性問題，社會福利、醫療保險與國防支出持續增加，將推升美國公債發行量，而海外央行對美債的需求卻不如過去，使長天期公債面臨供給過剩與殖利率上升壓力。

Dorian Carrell說明，美國公債與投資等級債的相關性已明顯提高，如今的環境，當利率上升時，兩者可能同時下跌，因此難以再提供過去的分散效果。

目前佈局上維持相對低的美國公債部位，並降低美國投資級債配置。偏好短存續期固定收益、美國證券化商品、歐洲高收益債，以及新興市場本地貨幣債券。

在區域配置上，相對看好歐洲、日本與新興市場。Dorian Carrell說明，市場對歐洲經濟過度悲觀，其實歐洲銀行、工業股與國防類股估值具吸引力，且受AI熱潮影響較低。

新興市場方面，他指出，由於許多國家擁有較高的實質利率與更穩健的財政狀況，加上美元長期可能因財政赤字與通膨風險而轉弱，因此新興市場本幣債被視為最具吸引力的固定收益資產之一。

談到AI投資熱潮，Dorian Carrell並非看空AI，而是擔憂市場過度集中於少數科技企業與AI基礎建設供應鏈。

因此佈局上不盲目追逐AI題材，而是採取高度選擇性的配置於具有現金流與獲利能力強的大型科技公司。

Dorian Carrell說明，AI確實是一場技術革命，但在AI資本支出及投資回報方面的表現已明顯分化。

他進一步說明，歷史經驗顯示，鐵路、電信與網路等重大創新往往伴隨資本過度投入與供給過剩。

因此，會透過主動研究能力尋找真正能將AI應用於商業模式、提升競爭力的企業，例如軟體公司與部分下游受惠產業。

在產業偏好方面，施羅德多元資產收益團隊看好能源、銀行、工業股、銅與工業金屬，以及黃金等主題。

Dorian Carrell說明，能源企業擁有穩健現金流且市場預期偏低；銀行則受惠於利率環境與監管變化；工業與金屬需求則可望受惠於AI基礎建設、電力升級與全球再工業化趨勢。

黃金則是對抗美元走弱與地緣政治風險的重要配置。

此外，可轉換公司債也是基金的重要核心配置。Dorian Carrell認為，可轉債兼具債券的下檔防護與股票的上漲潛力，在高通膨環境下的表現通常優於傳統固定收益資產。

尤其亞洲可轉債市場估值仍具吸引力，可讓投資人參與科技與成長產業機會，同時因應波動風險。

Dorian Carrell指出，未來投資人應採取更靈活的主動管理策略，避開市場最擁擠、估值最高的領域，轉向評價合理、現金流穩健且市場預期偏低的資產，才有機會在新的高通膨與高赤字時代創造更具韌性的投資回報。施羅德環球收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)布局涵蓋廣納全球股票、全球債券及全球可轉債等多元資產，並非單押熱門市場與單一資產類別，也不固定投資比例，而是透過多元資產布局，彈性掌握不同市場與產業的輪動與投資機會。

長天期美債 美債 通膨 投信

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