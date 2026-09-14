美國長債殖利率居高不下？法人：多元建構高殖利率收益核心配置

美國財政部回購長債力道不足，美國10年期公債殖利率逼近5%，加上歐洲及日本央行也都發布鷹派訊息，成熟市場公債承壓，新興市場債抗跌。法人指出，新興市場當地債具備多元利多機會，搭配美國非投資等級公司債，以建構高殖利率收益核心配置。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，美國財政部擴大長債回購規模，但效果將有限，因為只要政府持續維持異常龐大的財政赤字，財政部就必須發行更多債券，預期公債殖利率波動仍將偏高。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊分析，新興市場債市的深度、廣度與流動性皆已明顯提升，加上新興國家基本面持續改善、提高韌性，且當地債市有殖利率較高、貨幣潛在升值空間與分散投資組合風險優勢，新興市場債角色已進化為核心配置之一，而非過去的機會型戰術配置角色。

富蘭克林投顧表示，本波美國公債殖利率攀升更多是反映高成長+高資本需求+高實質利率的結果，而非通貨膨脹失控。投資人可藉機建構較高殖利率的債券投資組合，以兼具較高殖利率收益與貨幣升值機會的新興國家當地債，搭配受惠美國強韌企業表現且利率敏感度低的美國非投資等級公司債，作為長期債券核心配置。