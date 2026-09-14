快訊

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

780支剩5支！台南衛生所市值千萬瘦瘦針流向不明 遭罰10萬移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

美國長債殖利率居高不下？法人：多元建構高殖利率收益核心配置

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國財政部回購長債力道不足，美國10年期公債殖利率逼近5%，加上歐洲及日本央行也都發布鷹派訊息，成熟市場公債承壓，新興市場債抗跌。法人指出，新興市場當地債具備多元利多機會，搭配美國非投資等級公司債，以建構高殖利率收益核心配置。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，美國財政部擴大長債回購規模，但效果將有限，因為只要政府持續維持異常龐大的財政赤字，財政部就必須發行更多債券，預期公債殖利率波動仍將偏高。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊分析，新興市場債市的深度、廣度與流動性皆已明顯提升，加上新興國家基本面持續改善、提高韌性，且當地債市有殖利率較高、貨幣潛在升值空間與分散投資組合風險優勢，新興市場債角色已進化為核心配置之一，而非過去的機會型戰術配置角色。

富蘭克林投顧表示，本波美國公債殖利率攀升更多是反映高成長+高資本需求+高實質利率的結果，而非通貨膨脹失控。投資人可藉機建構較高殖利率的債券投資組合，以兼具較高殖利率收益與貨幣升值機會的新興國家當地債，搭配受惠美國強韌企業表現且利率敏感度低的美國非投資等級公司債，作為長期債券核心配置。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

短天期債券ETF 人氣升溫

美國10年期公債殖利率直逼5% 恐讓市場撤資「這類型」股票

非投等債ETF息收誘人

升息機率飆高這三類債券ETF抗跌 00987D漲幅居主動債最強

相關新聞

AI中小股 大行情可期

中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍。根據統計，近三年市值成長三倍以上的個股中，中小股本公司（股本80億元以下）占比近九成，市值平均成長逾六倍，遠超過大股本公司。AI前景一片大好下，許多中小股AI供應鏈掌握關鍵地位，成長性強勁，長線大行情可期。

全球市場觀測站／科技股Q4有望重返主流

受原油價格大幅攀升影響，市場憂心通膨壓力升溫，並引發聯準會進一步升息的疑慮，美股上周四震盪收黑，不過上周五立刻全數翻紅。法人表示，此波美股震盪主要來自利率與通膨因素干擾，並非AI產業基本面惡化，而是市場焦點由企業獲利重新回到總體經濟與貨幣政策。

美科技商品 伺機投資

AI投資浪潮持續推進，美國科技股中長期成長趨勢仍具支撐。隨AI發展由基礎建設、算力建置逐步延伸至軟體、雲端及商業應用，企業資本支出維持高檔，加上企業獲利持續成長，科技產業基本面仍是支撐美股的重要力量，投資人可透過美國科技相關ETF布局。

短線變數多 宜分散布局

美伊衝突再度推升國際油價，地緣政治風險居高不下，投資人擔心美國聯準會（Fed）本周將升息。法人指出，第4季通常是股市的旺季，但全球政經因素變數多，今年又是美國的期中選舉年，政策風險升溫，投資人在追求AI長期投資主題的同時，也應該分散布局，尋求其他投資機會並降低波動。

基金操盤手／AI 長期看旺 緊盯新機會

台股指數自今（2026）年7月30日，由低點反彈至9月8日高點，漲幅約21%，台股基金中，以野村e科技基金績效46.91%居冠。野村e科技基金經理人謝文雄認為，這段期間一直在做對的事為堅持AI發展是進行式，所以遇到關稅事件或去槓桿衝擊等非關基本面出現變化，並不輕易調整投組，如果將股價砍到低點，才真就是做錯了事。

主動式基金 熱力四射

地緣政治局勢升級、油價再度突破百元大關，全球股市震盪加劇，投資人布局難度也隨之升高。統計自台股前波低點以來表現，主動選股策略相對突出，台股相關基金與ETF績效，前十強清一色由主動式基金包辦，主動式及被動式ETF皆未進榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。