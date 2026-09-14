AI、內需兩大投資主軸具潛力 這檔基金布局亞股紅利

亞股基本面改善，AI及內需兩大投資主軸吸引全球投資人目光。統一投信表示，北亞科技供應鏈受惠AI趨勢，帶動大中華區、韓國、日本企業營收及獲利成長。南亞和東南亞的人口紅利形成龐大內需市場，支撐消費及金融相關類股表現。建議投資人可以在資產配置中，規劃亞股投資部位，利用績優的亞洲股票型基金掌握該區域投資機會。

統一投信表示，全球AI基礎建設巨頭大幅增加資本支出，大量訂單湧入北亞AI供應鏈，半導體及高頻寬記憶體產能滿載，相關廠商營收及獲利持續上修，帶動台灣及韓國強勁經濟成長，支撐股市今年來優異表現。而中國推出科技自主政策，政府資金加速流向關鍵技術突破的產業，有利國產化相關企業獲利。同時，低利率環境下，中長線的保險資金挹注，搭配國有企業估值重估，高股息及國企有望受惠。

南亞及東南亞方面，統一投信表示，印度政府執行基礎建設預算，使電網升級等相關產業受惠。印度人口紅利、都市化及中產階級崛起下的消費升級、新興市場內部貿易興起等因素，為高端消費及金融產業帶來支撐。

印度主要股市指數Nifty 50的成分股獲利保持12~15%增速，企業資產負債表為近十年來最健康狀態。而印尼央行開啟降息周期，也促進銀行信貸及企業投資活絡，使大型金融股及高息股具備投資潛力。

根據晨星統計至8月底，亞股基金今年來、近一年、近二年、近三年報酬率平均分別為40.23%、63.7%、78.47%、106.22%，統一大龍印基金同期間報酬率達86.13%、131.34%、174.69%、232.31%，為同類型基金平均的兩倍以上，且績效皆位居前三名。受到先前聯準會密集升息的股市空頭影響，近5年亞股基金報酬率平均下降至82.77%，統一大龍印基金績效卻逆勢成長至 252.96%。長線更進一步拉開績效差距，該基金近10年報酬率達到431.83%，比同類型基金平均還高250個百分點。

統一大龍印基金聚焦大中華區及印度市場，布局亞洲尖端科技製造潛力及新興國家的人口紅利。截至八月底，基金前十大持股涵蓋的產業，包括印度電力設備與光纖、台灣散熱技術及光通訊、中國的AI基建受惠股等領域，瞄準AI趨勢下台灣供應鏈利多，以及中國及印度產業升級的投資機會。