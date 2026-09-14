基金操盤手／AI 長期看旺 緊盯新機會

台股指數自今（2026）年7月30日，由低點反彈至9月8日高點，漲幅約21%，台股基金中，以野村e科技基金績效46.91%居冠。野村e科技基金經理人謝文雄認為，這段期間一直在做對的事為堅持AI發展是進行式，所以遇到關稅事件或去槓桿衝擊等非關基本面出現變化，並不輕易調整投組，如果將股價砍到低點，才真就是做錯了事。

AI產業發展是難得見到的百年工業革命大事，AI基礎建設仍如火如荼進行，台灣供應鏈強項正是賣「鏟子」給這些淘金企業，因此，獲利成長前瞻性一直很好。

雖然雲端服務業者（CSP）為AI軍備競賽投入的資本支出可能有趨緩時候，但要觀察的是其他AI運用企業是否會補上這部分的資本支出。

市場部分投資人疑慮是，CSP資本支出太大而致現金流為負值，但未深入研究如某CSP縮減AI的資本支出，現金流可能為正數，但其股票市值萎縮幅度很大，甚至未來企業競爭力遠跟不上發展。

基金操作要保持優勢，就必須每天拜訪企業或勤讀研究報告，發掘獲利成長佳而股價被低估的企業，以求提高報酬率。操作持股信念是AI需求持續強勁，就續抱AI相關股票。

當遇到一些事件造成AI相關股價拉回整理，從中長期來看是件好事，因為並非AI真正發生泡沫，股價拉回整理對漲升具促進健康性；否則基本面還沒到頂，股價已先衝到天花板，股價漲勢恐提前結束。

生成式AI自2023年快速發展以來，應用範圍持續由模型訓練、程式開發與內容生成，逐步延伸至企業端的Agentic AI、自動化應用，未來更可望進一步拓展至機器人、自駕車等實體AI領域。

隨著模型規模擴大及應用深化，對運算能力、記憶體與資料傳輸效率的需求同步提升。

AI產業仍處於持續發展階段，後續除觀察大型科技企業資本支出外，AI新創、主權AI及各國資料中心建設需求，也將是產業成長動能的重要觀察方向。

產業布局方面，看好AI基礎建設持續升級所帶動的供應鏈機會，尤其是相關產業越上游的企業越具優勢，因為AI發展過程中，上游產品容易短缺，上游產品漲價才會帶動下游跟著漲價，包括先進製程與先進封裝、PCB與CCL等高階材料、電源與散熱、光通訊，以及ASIC等領域。

隨著AI晶片運算效能提升，系統對高速傳輸、能源效率及散熱能力的要求同步提高，供應鏈亦持續朝規格升級發展。台灣在半導體製造、封裝、伺服器及關鍵零組件等領域具備完整供應鏈，後續可持續關注新產品世代導入、產能擴充進度，以及供需變化所帶來的產業機會。

操作策略上，以產業趨勢與企業基本面作為主要選股依據，除觀察企業營收及獲利成長外，也會進一步拆解成長來源，包括出貨量、產品價格、產品組合及毛利率變化，藉此判斷企業是否真正受惠產業趨勢。

同時，持續追蹤CSP資本支出、先進製程與封裝產能、記憶體及關鍵材料價格、企業獲利率，以及新一代AI產品量產進度等指標，並綜合考量企業成長性與評價合理性；面對市場波動，則回歸基本面檢視原有投資邏輯是否改變，並依產業供需、企業競爭力及評價變化動態調整投資組合。