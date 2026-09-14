短線變數多 宜分散布局

美伊衝突再度推升國際油價，地緣政治風險居高不下，投資人擔心美國聯準會（Fed）本周將升息。法人指出，第4季通常是股市的旺季，但全球政經因素變數多，今年又是美國的期中選舉年，政策風險升溫，投資人在追求AI長期投資主題的同時，也應該分散布局，尋求其他投資機會並降低波動。

台股這波反彈逼近歷史新高之後拉回整理，但今年以來的漲幅仍有近六成，接近韓股及費城半導體指數的漲幅。法人持續看多台股，只是普遍認為操作難度提高，主流族群輪動快速，大盤的高低波動可能不大，但個股的波動可能異常劇烈。在這波震盪期間，優秀的主動式ETF及共同基金可望打敗大盤。

就美股來看，費半從高點下殺近兩成。法人認為，投資人如果想布局美股，除了選擇美股科技ETF或基金以外，也可以考慮美國中小型股基金、美國價值型基金或是美國股債基金等，透過分散布局來掌握其他族群的投資契機。

上周來台的施羅德環球收益成長基金經理人卡瑞爾（Dorian Carrell）則指出，大家對於美國科技股的獲利期待過高，這種現象不太可能持續，加上美國負債升高，他已降低美債的部位，轉而注意其他資產的投資機會。他強調，並不是他減碼美國資產，而是參考指標加碼美國資產。

卡瑞爾還布局黃金等金屬，以及可轉換公司債等其他資產。他認為，有時一家公司的股票或債券都偏貴，可轉債反而價格合理，又可參與股票的上漲空間，特別看好亞洲的可轉債。