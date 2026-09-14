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美科技商品 伺機投資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI投資浪潮持續推進，美國科技股中長期成長趨勢仍具支撐。隨AI發展由基礎建設、算力建置逐步延伸至軟體、雲端及商業應用，企業資本支出維持高檔，加上企業獲利持續成長，科技產業基本面仍是支撐美股的重要力量，投資人可透過美國科技相關ETF布局。

從企業獲利觀察，美股基本面仍具韌性。FactSet統計顯示，截至9月3日，2026年第2季S&P 500企業獲利年增率達52.4%，明顯高於6月底預估的23.1%；其中資訊科技產業獲利年增76.5%，通訊服務更達116.9%，顯示科技相關產業仍是美股獲利成長的重要引擎。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，AI仍是支撐科技產業中長期成長的重要主軸，美國企業AI支出持續擴張，今年以來美股行情亦受到企業獲利預估上修支撐。

儘管大型科技企業積極提高AI資本支出，短期市場仍可能因評價面、利率及資金輪動出現震盪，但目前企業獲利與利潤率維持強勁，科技企業資本支出占營收比重亦處高檔，顯示AI基礎建設投資周期尚未出現明顯降溫。

NASDAQ-100高度聚焦科技及創新產業，截至2026年8月底，資訊科技產業占比約66.36%，前十大成分股合計權重45.79%，涵蓋AI晶片、雲端運算、軟體、電商及數位平台等科技領域。

隨AI投資逐步由算力建置走向應用與商業化，中長期科技產業成長動能仍值得期待，投資人可透過00662參與NASDAQ-100大型科技企業成長機會，並採分批或定期定額方式布局。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧分析，從輝達日前公布財報優於預期來看，隨著企業導入AI應用、推理運算需求增加，受惠範圍有機會由晶片與記憶體，延伸至雲端服務及企業軟體。

不過，單一企業財報仍不足以保證整個產業持續高成長，後續須追蹤大型科技公司的資本支出能否轉化為營收、獲利與現金流，作為判斷AI投資循環能否延續的重要依據。

此外，00662即將啟動分割作業，本次分割倍數為五倍，預計11月11日至16日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，並於11月17日恢復交易、申贖、借券及過戶，新受益憑證同日上市買賣。分割後每單位價格降低，有助提升交易便利性。投資人可留意相關分割作業時程，提前做好交易及資金安排。

科技 算力 美股

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