全球市場觀測站／科技股Q4有望重返主流

受原油價格大幅攀升影響，市場憂心通膨壓力升溫，並引發聯準會進一步升息的疑慮，美股上周四震盪收黑，不過上周五立刻全數翻紅。法人表示，此波美股震盪主要來自利率與通膨因素干擾，並非AI產業基本面惡化，而是市場焦點由企業獲利重新回到總體經濟與貨幣政策。

法人指出，近期美國公債殖利率再度攀升，加上聯準會利率決策會議即將登場，市場觀望氣氛濃厚，壓抑科技股表現。由於美國8月核心CPI月升0.3%超出市場預期，後續須觀察聯準會是否維持觀望立場而非進一步升息，將成為影響市場走向的重要關鍵。

展望後市，隨著時序進入第4季，也就是美股傳統旺季，企業資本支出與年底消費旺季可望同步推動經濟成長，科技股仍有機會再創新高。尤其輝達Rubin平台逐步進入出貨階段，全球科技巨頭資本支出持續擴張，短線市場波動雖難以避免，但只要AI供應鏈需求未出現明顯反轉，科技股第4季仍有望重返市場主流。

中信NASDAQETF（009800）經理人張圭慧表示，短期而言，美國公債殖利率上升確實可能加劇市場波動，但從產業循環來看，AI基礎建設投資仍處於擴張階段。

隨著企業持續投入AI算力建置與相關基礎設施，半導體、雲端運算及資料中心等產業仍具長期成長動能，中長期投資趨勢並未改變。

亞洲股市近期同步受到美股拖累而表現偏弱。中國信託投信表示，亞股走勢短期仍將受到美國總經環境影響。

不過，若未來美國通膨逐步降溫、美債殖利率回落，市場資金可望重新回流科技成長股，其中台灣與南韓可望成為最直接受惠的市場；日本則持續受惠企業治理改革、薪資成長與內需改善，展現相對穩健的表現。

債券市場方面，中國信託投信指出，在美債殖利率攀升環境下，非投資等級債券的配置價值正逐漸浮現。

由於目前市場擔憂的核心在於通膨與利率，而非經濟衰退，只要企業獲利維持韌性、違約率未明顯惡化，非投資等級債通常有機會展現相對優異的收益表現。

不過，若未來高利率環境維持時間超出市場預期，導致企業融資成本持續上升，或景氣出現明顯放緩，非投資等級債的信用利差仍可能再度擴大，投資人宜留意相關風險，透過多元配置分散市場波動影響。