AI中小股 大行情可期

中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍。根據統計，近三年市值成長三倍以上的個股中，中小股本公司（股本80億元以下）占比近九成，市值平均成長逾六倍，遠超過大股本公司。AI前景一片大好下，許多中小股AI供應鏈掌握關鍵地位，成長性強勁，長線大行情可期。

台新臺灣中小主動式ETF經理人沈建宏表示，2026年Computex主軸仍為AI，產業規格升級持續，在AI伺服器方面，多家組裝廠展示VR200解決方案，2027年輝達、AMD、ASIC將百花齊放。

在散熱方面，AI伺服器散熱需求已由GPU單點解熱升級至CPU、DIMM、ASIC 與系統級液冷整合，Memory Liquid Cooling與Microchannel Lid有望成為Rubin與高階ASIC平台的重要增量來源。

在光通訊方面，關鍵解方為CPO，其意義不只是降低PCB銅線損耗，而是把光學連接推進機櫃內部，作為資料中心逐步擺脫距離限制的第一步。上述AI次產業，皆是中小股AI供應鏈的龐大商機。

沈建宏指出，北美CSP大廠Google、Meta資本支出持續上修，印證AI成長性無虞，Google 2026年資本支出預期由1,800-1,900億美元上修至1,950-2,050億元，並預告2027年資本支出將顯著增加，反映AI與雲端基礎設施投資加速，公司明確表示，未來資本支出將持續大幅提升，以因應AI需求成長與產能擴充。

Meta 2026年資本支出指引，由1,250-1,450億美元上修至1,300-1,450億美元，管理層對AI需求與運算資源利用率仍具信心。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，全球AI基建專案部建預計在近兩年加速，且需求將可延續到2030年，預期台灣AI產業的獲利仍處於上修態勢。

此外，漲價題材也仍將支撐台股獲利持續向上。AI的強大動能已不再侷限於少數晶片大廠，其外溢與排擠效益已實質擴大到MLCC（積層陶瓷電容）、成熟製程與矽晶圓等領域。

這些關鍵零組件供不應求所帶動的「價量齊揚」，正是支撐台股獲利能持續上修的最強後盾。