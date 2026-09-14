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AI中小股 大行情可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍。（路透）
中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍。（路透）

中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍。根據統計，近三年市值成長三倍以上的個股中，中小股本公司（股本80億元以下）占比近九成，市值平均成長逾六倍，遠超過大股本公司。AI前景一片大好下，許多中小股AI供應鏈掌握關鍵地位，成長性強勁，長線大行情可期。

台新臺灣中小主動式ETF經理人沈建宏表示，2026年Computex主軸仍為AI，產業規格升級持續，在AI伺服器方面，多家組裝廠展示VR200解決方案，2027年輝達、AMD、ASIC將百花齊放。

在散熱方面，AI伺服器散熱需求已由GPU單點解熱升級至CPU、DIMM、ASIC 與系統級液冷整合，Memory Liquid Cooling與Microchannel Lid有望成為Rubin與高階ASIC平台的重要增量來源。

在光通訊方面，關鍵解方為CPO，其意義不只是降低PCB銅線損耗，而是把光學連接推進機櫃內部，作為資料中心逐步擺脫距離限制的第一步。上述AI次產業，皆是中小股AI供應鏈的龐大商機。

沈建宏指出，北美CSP大廠Google、Meta資本支出持續上修，印證AI成長性無虞，Google 2026年資本支出預期由1,800-1,900億美元上修至1,950-2,050億元，並預告2027年資本支出將顯著增加，反映AI與雲端基礎設施投資加速，公司明確表示，未來資本支出將持續大幅提升，以因應AI需求成長與產能擴充。

Meta 2026年資本支出指引，由1,250-1,450億美元上修至1,300-1,450億美元，管理層對AI需求與運算資源利用率仍具信心。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，全球AI基建專案部建預計在近兩年加速，且需求將可延續到2030年，預期台灣AI產業的獲利仍處於上修態勢。

此外，漲價題材也仍將支撐台股獲利持續向上。AI的強大動能已不再侷限於少數晶片大廠，其外溢與排擠效益已實質擴大到MLCC（積層陶瓷電容）、成熟製程與矽晶圓等領域。

這些關鍵零組件供不應求所帶動的「價量齊揚」，正是支撐台股獲利能持續上修的最強後盾。

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全球市場觀測站／科技股Q4有望重返主流

受原油價格大幅攀升影響，市場憂心通膨壓力升溫，並引發聯準會進一步升息的疑慮，美股上周四震盪收黑，不過上周五立刻全數翻紅。法人表示，此波美股震盪主要來自利率與通膨因素干擾，並非AI產業基本面惡化，而是市場焦點由企業獲利重新回到總體經濟與貨幣政策。

美科技商品 伺機投資

AI投資浪潮持續推進，美國科技股中長期成長趨勢仍具支撐。隨AI發展由基礎建設、算力建置逐步延伸至軟體、雲端及商業應用，企業資本支出維持高檔，加上企業獲利持續成長，科技產業基本面仍是支撐美股的重要力量，投資人可透過美國科技相關ETF布局。

短線變數多 宜分散布局

美伊衝突再度推升國際油價，地緣政治風險居高不下，投資人擔心美國聯準會（Fed）本周將升息。法人指出，第4季通常是股市的旺季，但全球政經因素變數多，今年又是美國的期中選舉年，政策風險升溫，投資人在追求AI長期投資主題的同時，也應該分散布局，尋求其他投資機會並降低波動。

基金操盤手／AI 長期看旺 緊盯新機會

台股指數自今（2026）年7月30日，由低點反彈至9月8日高點，漲幅約21%，台股基金中，以野村e科技基金績效46.91%居冠。野村e科技基金經理人謝文雄認為，這段期間一直在做對的事為堅持AI發展是進行式，所以遇到關稅事件或去槓桿衝擊等非關基本面出現變化，並不輕易調整投組，如果將股價砍到低點，才真就是做錯了事。

主動式基金 熱力四射

地緣政治局勢升級、油價再度突破百元大關，全球股市震盪加劇，投資人布局難度也隨之升高。統計自台股前波低點以來表現，主動選股策略相對突出，台股相關基金與ETF績效，前十強清一色由主動式基金包辦，主動式及被動式ETF皆未進榜。

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