主動式基金 熱力四射

地緣政治局勢升級、油價再度突破百元大關，全球股市震盪加劇，投資人布局難度也隨之升高。統計自台股前波低點以來表現，主動選股策略相對突出，台股相關基金與ETF績效，前十強清一色由主動式基金包辦，主動式及被動式ETF皆未進榜。

觀察台股商品績效排行，自7月30日至9月10日，前五名低點反彈以來，僅一個多月漲幅全數突破四成，野村e科技以45.1%居冠，野村高科技、野村鴻運、野村中小及台新台灣中小基金依序達43.5%、42.8%、42.6%及40.9%。

至於ETF則由被動式ETF台新臺灣IC設計以36.02%居首，整體僅排第22名；主動式ETF第一名是主動台新優勢成長報酬35.3%，排名第26名。而過往反彈行情受矚目的正2 ETF此次也未占上風，富邦臺灣加權正2漲32.96%，然整體排名已落至50名之外。

市場人士分析，此波主動基金表現相對突出，顯示在AI供應鏈快速輪動、個股分化加劇之際，研究團隊對產業趨勢與企業基本面的主動掌握，成為拉開績效差距的重要關鍵。

除了主動選股優勢外，也與產品定位有關。績效居前基金多聚焦科技、中小型股，持股更集中於本波AI供應鏈、規格升級等強勢族群；相較之下，目前主動式ETF投資策略較多元，部分偏重大型權值、高息或均衡配置，因此在個股快速輪動、漲勢集中於特定次產業的行情下，績效差距也隨之放大。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，本波AI發展與過往單一消費性電子產品周期不同，需求包含先進製程、先進封裝、高階PCB與材料、記憶體、電源散熱、光通訊及ASIC等領域，皆受惠運算效能與傳輸規格持續升級。隨大型雲端服務商持續投入AI基礎建設，加上應用逐步朝企業端、自動化及實體AI延伸，產業趨勢仍具支撐。

富邦台灣心基金經理人陳柏因表示，影響走勢焦點，已由AI帶動的企業獲利成長，轉向油價、通膨及美債殖利率變化，投資人持續觀望後續通膨數據。隨AI相關企業8月營收表現可期，加上指數已來到歷史高檔區，短線獲利了結及高檔套牢賣壓同步浮現，市場震盪幅度可能升溫。