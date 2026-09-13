美國10年期公債殖利率直逼5% 恐讓市場撤資「這類型」股票

美國10年期公債殖利率直逼5%，觸發全球資本市場定價邏輯的根本性巨變。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，債券殖利率大幅攀升，資產的未來現金流折現率被迫調高。過往缺乏實質獲利支撐的「本夢比」估值將不再被市場容忍，資金正以驚人速度轉向。唯有具備真實盈餘與強健現金流的企業，才能持續獲得青睞。

這波殖利率衝擊不僅是短期波動，更宣告了過去十多年「1-2%超低利率時代」的終結。蘇皓毅強調，未來很長一段時間內，市場將面臨更高的資金成本。此外，AI資本支出的超級周期正全面引爆基礎建設狂潮，硬體建置與龐大算力需求讓市場資金成本居高不下，更讓利率環境雪上加霜。

面對無法短期脫離的高殖利率環境，蘇皓毅建議，投資人應延續多元配置布局，以強化投資組合的抗震能力。在債券部位，宜適度引入高品質投資級企業債；股票部位則聚焦具備高利率環境定價權，且訂單與獲利持續成長的產業。

蘇皓毅看好具有現金流護城河、避免過度依賴舉債支持、自由現金流收益率較高之科技巨頭。此外，受惠於政策扶植、AI資料中心龐大耗電需求，以及極端氣候驅動之電網現代化與能源轉型設備相關標的，也是值得長期關注的應對通膨強勢資產。

蘇皓毅也提醒，在操作執行上，不妨善用中租基金平台「靈活扣」的定期定額智慧加碼機制，透過系統自動化運作，落實紀律扣款與低檔自動加碼，既能有效扣在市場相對低點、降低平均持有成本，更能讓每一次的市場回檔，都轉化為累積優質資產部位的絕佳契機。