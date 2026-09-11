地緣政治風險高，國際油價衝到波段高點。法人指出，在新的投資環境，投資人最好降低對美國長天期債券與大型AI受惠股的依賴，轉向全球分散、短存續期固定收益、可轉換公司債、能源、銀行與新興市場當地貨幣債等資產。

施羅德多元資產收益投資主管暨施羅德環球收益成長基金經理人卡瑞爾（Dorian Carrell）昨（10）日來台指出，全球市場正從「低通貨膨脹、低利率、股六債四資產配置有效」的時代，轉向「高赤字、高通膨、高供給」的新環境。

卡瑞爾表示，美國財政赤字龐大，已成為結構性問題。社會福利、醫療保險與國防支出持續增加，將推升美國公債發行量，而海外央行對美債的需求卻不如過去，使長天期公債面臨供給過剩與殖利率上升壓力。

至於AI投資熱潮，卡瑞爾並非看空AI，而是擔憂市場過度集中於少數科技企業與AI基礎建設供應鏈。

他認為AI確實是一場技術革命，但在AI資本支出及投資回報的表現已明顯分化，因此他只精選具有現金流與獲利能力強的大型科技公司。

AI的過度集中風險不只限於股市，部分信用債市場也出現警訊，尤其非投資等級債面臨較大壓力。

卡瑞爾指出，美國大型雲端服務供應商（CSP）的現金部位大幅降低，槓桿上揚，表外負債已上看1.5兆美元，終究會影響資產負債表。

在施羅德環球收益成長基金，目前布局上維持較低的美國公債部位，降低美國投資級債部位，也沒有美國及歐洲非投資等級債，整體存續期間降到1.7年，偏好短存續期固定收益、美國證券化商品、新興市場本地貨幣債券。

由於大幅降低美債，基金在美國資產的部位為減碼。

在區域配置上，卡瑞爾較看好歐洲、日本與新興市場。市場對歐洲經濟過度悲觀，其實歐洲銀行、工業股與國防類股估值具吸引力，且受AI熱潮影響較低。在產業方面，他看好能源、銀行、工業股、銅與工業金屬，以及黃金等主題。

此外，可轉債的投資機會也值得注意。卡瑞爾認為，可轉債兼具債券的下檔保護與股票的上漲潛力，在高通膨環境的表現通常優於傳統固定收益資產。尤其亞洲可轉債估值吸引力已高於亞股，可讓投資人參與科技與成長產業機會，並降低波動風險。