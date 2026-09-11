台韓日中股市 搶賺AI財

亞洲邁向投資驅動新循環， 法人指出，隨著AI驅動的新一輪資本支出循環展開，將帶動台灣、韓國、日本以及中國大陸的股票投資契機。亞洲固定收益基本面優，有利於降低美元集中風險、提升投資組合多元化。

富達國際昨（10）日指出，亞洲在AI投資、能源安全及供應鏈重組趨勢推動下，區域製造業與出口維持韌性。各國正積極透過政策引導與產業升級，將過去依賴外需累積的優勢轉化為動能。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，亞洲各國目前正透過財政政策、產業政策及各項激勵措施，培育AI、半導體、能源、國防及先進製造等新興成長引擎。雖然各市場發展方向相近，但是各國政策目標以及發展起點卻不盡相同。

劉培乾指出，南韓正推動AI與半導體大規模投資，同時面臨典型再通膨循環特徵，通貨膨脹壓力限制貨幣政策寬鬆空間。

台灣致力引導國內儲蓄投入策略性產業，但若將所得增長及財政支持逐步轉化為消費需求，也可能面臨與南韓類似情況，未來政策可能呈現財政踩油門、貨幣踩煞車局面。

至於日本，劉培乾指出，目標吸引民間資本投入關鍵產業，但財政擴張必須兼顧提升生產力與維持市場信心，避免推升債券殖利率。

中國大陸則積極將投資重心由房地產轉向AI、先進製造與能源領域，挑戰在於新經濟規模能否抵銷舊有模式的拖累，以帶動更強勁的內需。

劉培乾指出，台灣、南韓與日本正形成財政支持與偏緊貨幣政策，力求推動投資成長同時兼顧金融穩定；中國大陸則因通貨緊縮壓力與需求偏弱，保有財政與貨幣同步寬鬆空間。

在市場布局方面，富達國際基金經理桑森（Ian Samson）指出，台灣坐擁全球最具競爭力的半導體與AI硬體產業生態系，在掌握相關長期成長動能同時，相較西方市場同類投資標的評價更具吸引力。

南韓則憑藉記憶體、半導體及電池產業的全球競爭力，可望受惠於AI需求成長及能源轉型趨勢。

桑森指出，日本除了擁有AI題材之外，銀行股可望受惠於利差擴張，中型股則兼具獲利成長動能與合理評價。

陸股的創業板以及科創50則提供了參與新經濟成長的管道，受惠於政策持續支持先進製造、光通訊、AI硬體及儲能等策略產業。