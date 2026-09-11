主動式犀利 多檔漲逾四成

台股自7月底觸底展開反攻，8月迅速收復失土，近期則在高檔震盪整理，資金輪動速度加快。統計台股低點至今，加權指數累計上漲約18%，主動式台股基金漲勢更為凌厲，多檔漲幅已跨過四成門檻，明顯優於大盤同期表現，

觀察自7月30日至9月9日的台股一般股票型、科技類、中小型及上櫃股票型四大類型基金績效表現，依各類型基金表現來看，科技類則是本波反彈最亮眼族群，野村e科技上漲44.7%奪冠，野村高科技43.2%居次，台新2000高科技40.1%排名第三。反映行情進入個股輪動階段後，基金經理人透過產業趨勢掌握、持股調整及選股操作，仍有機會進一步拉開與指數的差距。

一般股票型由野村鴻運以43.3%居首，野村積極成長39.5%排名第二，滙豐台灣精典38.9%居第三。中小型基金同樣漲勢突出，野村中小以43.3%領先，台新台灣中小及瀚亞中小型股票分別上漲41.3%、39.1%。至於上櫃股票型前三名則由玉山店頭市場35.2%、第一金店頭市場34.5%及群益店頭市場34.3%包辦。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，台股8月走出V型反彈後，短線漲幅已不小，進入9月仍須留意通膨數據、油價及聯準會（Fed）利率政策等變數，因此指數更可能呈現高檔震盪，而非一路直線上攻；不過，支撐中長線行情的基本面並未轉弱，AI資本支出持續上修，台股企業獲利預估亦同步提高，台灣供應鏈仍是主要受惠者。操作上將持續聚焦散熱、電源、測試設備、PCB等AI相關族群，尤其具產品規格升級題材的公司，若因短線市場雜音出現修正，反而可視為重新布局的機會。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就歷史經驗來看，時序逼近美國期中選舉，據歷史經驗來看，期中選舉後因政策明朗化，市場回歸經濟基本面反映，隨著選後進入產業旺季，美股上漲機率較高，將帶動台股上攻，建議台股逢回仍應站在買方，選股上，AI是成長趨勢最明確產業，建議優先布局台股中小型基金。