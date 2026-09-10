債市壓力上升、股市震盪加劇 現在可以投資什麼？

中東再度進入緊繃局勢，美加貿易紛擾急遽升溫，加上美國期中選舉腳步漸近，全球主要股債市場承壓。法人指出，在股債都面臨高度波動的現今情境下，投資先要懂得多元分散配置，畢竟投資不一定要乘風破浪，能夠長期投入才是王道。

富蘭克林投顧分析，油價與美債殖利率持續攀升，可能引發通貨膨脹重燃的風險，全球投資市場的不確定性不斷增加。美國財政赤字沉重與政府債務等結構問題，加劇債市的壓力；面對AI泡沫化疑慮與能否印證實質獲利需求，以及科技巨頭資本支出飆升和融資壓力，股市也出現高度震盪。

富蘭克林投顧指出，科技股雖然誘人但波動極大，最近的震盪環境更是讓投資人心慌，聯準會（Fed）鷹派態度與美國期中選舉也讓債市極度不穩。在高度不確定性的市況下，以多元彈性配置為核心策略，可以避免單壓個股的風險，股債平衡配置兼顧攻守，同時掌握配息收益機會與產業成長趨勢。

富蘭克林投顧強調，AI科技股不再獨大，美國企業獲利更趨多元。以今年美股企業獲利預估來看，以能源股預估獲利成長69.9%最強，基次是科技股的58.9%、通訊服務股的55.1%、原物料股的38.2%。