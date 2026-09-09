AI權值商品資金力挺！8月以來外資持續回補 躍居市場布局重心

隨AI浪潮持續推升台灣科技產業成長動能，加上重量級電子廠8月營收表現受到市場關注、蘋果新品登場，以及輝達Rubin平台逐步進入量產，台灣AI供應鏈第4季營運展望仍具支撐。外資近期持續回補台股，資金布局明顯聚焦大型權值與科技族群，AI權值ETF也成為主要布局工具之一，有望持續掌握台股科技主升段行情。

觀察8月以來外資買超台股ETF情況，AI權值ETF明顯成為資金布局重心。根據統計，元大台灣50（0050）獲外資買超25.6萬張居冠，凱基台灣TOP50獲14.1萬張買超居次，富邦科技ETF則獲外資買超5.9萬張。從資金動向來看，外資持續透過大型權值及科技型ETF回補台股部位，反映市場對台灣大型企業獲利與AI產業長線成長前景仍具信心。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期權值電子股走勢持穩，AI伺服器相關族群表現相對強勢，顯示台灣科技產業基本面與AI長線成長趨勢未變，半導體仍是支撐盤面的重要核心。隨AI運算需求朝多元化與客製化發展，從晶片設計、先進製程到先進封裝的協作重要性同步提升。

台灣半導體產業憑藉完整供應鏈及技術優勢，在全球AI基礎建設持續擴張下，戰略地位可望進一步提升。

洪珮甄指出，資金面與AI產業基本面形成雙重支撐，台股短線雖仍可能受到通膨、利率政策等因素干擾而震盪，但中長期科技產業成長主軸並未改變。投資人可透過富邦科技ETF一次布局台灣大型科技權值股，掌握AI、半導體、先進製程及相關科技供應鏈的長期成長機會，若市場震盪拉回，亦可採分批或定期定額方式布局。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，台灣7月外銷訂單與電子零組件出口雙雙改寫新高，景氣燈號也連八個月亮紅燈，顯示總經數據持續正向，台股基本面有撐。隨著企業獲利持續上修，儘管指數創高，以未來12個月台股EPS計算的預估本益比仍在18倍以下，尚未過熱。惟指數進入高檔區間，市場將更看重企業實質變現能力，建議投資人關注具備調價能力與訂單能見度的大型優質企業，有高機率獲市場青睞；美國聯準會利率決議在即、市場波動加劇之際，操作上宜以節制取代方向押注。