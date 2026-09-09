台股科技十強 平均漲10%

台股近月即使高檔震盪，但台股科技基金表現更勝大盤。其中，摩根新興科技、野村e科技、野村高科技霸榜前三，前十強平均漲幅則逾10%，AI科技股仍是推升基金績效的主要動能，可逢低分批布局。

根據CMoney統計至8日，觀察台股科技基金近月前十強，依序為：摩根新興科技漲13.2%、野村e科技漲12.3%、野村高科技漲12.2%、景順台灣科技漲10.5%、台新2000高科技漲10.1%、國泰科技生化漲9.47%、玉山科技島漲9.41%、元大高科技漲9.1%、聯邦精選科技漲8.6%、群益創新科技漲8.5%，全數超越加權指數同期的6.5%、櫃買指數的5.9%。

即使近三個月來台股科技型基金表現震盪，但拉長至近六個月績效來看，前五強依序分別為：景順台灣科技漲76.9%、瀚亞高科技漲76.9%、元大高科技漲73.9%、摩根新興科技漲66%、安聯台灣科技漲62.9%；此外，台新創新科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、統一奔騰、群益創新科技、國泰科技生化等則達54.3%以上，同樣超越大盤同期的40.1%，表現亮眼。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，台灣整體企業獲利前景也維持正向，市場預估台灣企業2026年獲利成長逾43%，2027年再成長27.4%。近期台灣經濟成長率預估持續上修下，AI相關出口、半導體及高科技製造業仍是推動企業獲利與經濟成長的重要引擎。

台股企業獲利動能仍強，根據野村投信2026年8月最新內部資料，追蹤占台股市值約八成的414檔股票，2026年EPS預估年成長達73%，且今年以來每月皆持續上修，顯示企業獲利表現持續優於預期。

若將EPS增速納入考量，台股本益成長比（PEG）低於1，獲利成長速度更優於估值擴張速度，且數值顯著低於其他主要國家，凸顯布局價值。為全球資金布局的重要方向。