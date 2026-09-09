穎崴、力旺概念基金犀利 近一月報酬率達雙位數

伴隨全球AI資本支出擴增的長線紅利持續發酵，台股高價半導體族群獲市場青睞。半導體測試介面廠穎崴與矽智財（IP）大廠力旺，受惠於AI晶片測試需求與先進製程滲透率提升的實質動能，8日雙雙攻上漲停，亦使相關概念基金的淨值獲得挹注。

據統計，盤面上共有七檔同時持有穎崴與力旺的台股基金，近一個月在震盪盤勢中繳出雙位數的報酬率。

摩根新興科技基金近一月報酬率達13.2%，位居首位；野村中小基金則以12.3%居次。此外，包括台新台灣中小、摩根中小、摩根台灣金磚、元大經貿以及玉山高成長等基金近一個月績效亦維持在10%至11%之間。

野村中小基金經理人邱翠欣指出，台股歷經7月的回檔與8月的V型反彈後，時序進入9月，市場因觀望通膨數據及FOMC利率決策，盤勢高檔震盪。

觀察基本面發展，全球大型CSP廠對於明年AI的資本支出展望仍持續上修，台灣AI相關供應鏈亦位於趨勢受惠的核心位置。

儘管短期部分個股評價面（PE）略顯偏高，但企業獲利的上修趨勢足以提供支撐，待9月中旬美國聯準會的會議結果底定、消除市場不確定因素後，台股第4季仍具備緩步走堅的「驚驚漲」條件，若遇指數拉回，均可視為中長線布局的時點。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台股近二周大漲約2,000點，融資餘額續增，籌碼趨凌亂，加上美伊衝突升溫，油價走高，市場對聯準會後市升息疑慮加深，致大盤震盪加大，若後續融資籌碼增加過多，恐影響反彈幅度。

整體來看，經過7月的大幅修正後，4萬點為短底的態勢大致確立，但因46,000點以上的套牢籌碼仍多，需要時間去消化與換手。不過，就基本面來看，美股財報與盤勢結構仍健康，AI仍在趨勢上，台股企業獲利2026~2027年增率皆有20%以上的成長，仍看好2027年股市表現，短線若遇回檔皆屬健康修正，有利長多行情的展開，建議逢低找買點。

選股方向上，AI是成長趨勢最明確的產業，台股AI供應鏈在全球占有極大競爭優勢，多屬中小股本利基股，建議優先布局台股中小型基金。