成長型基金績效 搶鏡

台股多頭氣勢仍旺，大盤指數自7月30日低點反彈至9月7日已上漲約7,900點、漲幅約21%；台股基金績效也明顯回升，前十名中有八檔漲幅突破四成。

其中，野村投信有六檔基金進榜；台新投信及富邦投信各有兩檔基金入榜，這波反彈主要由科技與成長型基金領軍。

觀察台股低點反彈以來的基金績效前十名，野村e科技基金以46.91%居冠；野村中小基金以45.55%緊追在後，野村鴻運基金則以45.54%排名第三。野村高科技基金、台新台灣中小基金及台新2000高科技基金、野村積極成長基金、富邦台灣心基金，漲幅同樣超過40%。此外，富邦MIT主流基金及野村成長基金績效則為39.90%及39.88%，距離40%僅一步之遙，表現亦相當亮眼。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，8月全球股市強勁反彈，漲勢主要集中在少數基本面與籌碼條件俱佳的個股，並非全面性上漲。從輝達與Neocloud業者近期財報表現，到華爾街規模達5,000億美元的融資計畫，均反映AI需求仍維持高速成長，有助於全球資本支出持續擴張。

投資策略上，持續留意第4季Vera Rubin出貨及AI規格升級題材，優先布局訂單能見度高、具定價能力的產業龍頭。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美股及台股財報季表現佳，科技股大多釋出優於預期的成績單，強化投資人持股信心；籌碼面在外資空單未再創高，融資餘額在7月6日達到6313.45億元高點後，目前已經降至5,800億元左右，籌碼面適度沉澱，配合第4季傳統旺季即將來臨，台股有機會再挑戰新高點。

沈建宏指出，長線而言，市場對2026~2027年企業獲利年增率預估持續成長，AI趨勢並未改變，健康的漲多拉回更有助於台股長期表現。9~10月個股表現將優於大盤表現，應留意新題材與類股輪漲。