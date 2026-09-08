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新基金募集熱度不減 亞洲市場是重點布局方向

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
半導體示意圖。（美聯社）
半導體示意圖。（美聯社）

投信9月新基金募集熱度不減。從募集的五檔產品類型觀察，合計約千億規模。其中三檔為多重資產型基金、一檔為主動式ETF，還有一檔是債券ETF，顯示在全球股市震盪中，多元投資策略可望穩中求勝，而亞洲市場則是新基金布局的重要方向。

第一金、富邦及野村投信皆於9月募集多重資產基金。除9月初完成募集的野村台日優選，第一金全球動態入息、富邦富裕商機兩檔多重資產基金募集期間為7日至11日。主動安聯亞半導體ETF（00412A）將在16至22日募集，聚焦AI浪潮下亞洲半導體供應鏈投資機會。

法人表示，在全球市場波動仍存、資產配置需求持續升溫下，市場資金一方面持續追逐AI與科技產業的長期成長機會，另一方面透過多重資產及收益型產品，尋求兼顧資本增值與收益來源的配置策略，使9月新基金募集呈現「主題投資」與「穩健配置」雙軌並進特色。

安聯投信表示，過去兩年全球AI投資熱潮由美國科技巨頭領軍，無論是雲端服務供應商、AI晶片廠商或軟體平台業者，皆受惠於企業資本支出大幅成長。然而，隨著美國大型科技股市值與評價水準持續攀升，市場也開始將目光轉向AI產業鏈中尚未完全反映成長潛力的投資機會。

主動安聯亞半導體ETF經理人蕭惠中表示，現階段AI產業從軟體與應用端，邁向算力與基建競賽，半導體正是支撐技術變革最重要的核心。相較於美國科技股掌握AI需求端，亞洲科技企業則掌握AI硬體供應鏈的關鍵環節，在全球AI發展進程中扮演不可或缺的角色。

蕭惠中指出，從先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、ABF載板、PCB、CCL，到電源管理元件等，全球AI基礎建設持續擴張所帶來的商機，實際受惠者多集中於亞洲供應鏈，尤其是台、韓、日等科技產業聚落。因此，亞洲科技股有望成為AI投資進入下一階段後的重要受惠區域。

第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎說明，過去幾年投資人積極追成長型股票，市場漲多、波動加大的環境，採取動態配、強調多元收息價值投資的多重資產基金，提供投資人有穩健型配置的新選項。

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