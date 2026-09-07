全球新興市場股票基金上周淨流入居冠

根據EPFR統計，截至2026年9月2日止近一周，在全球資金持續輪動及市場對美國聯準會政策預期反覆調整下，全球新興市場股票基金以22.04億美元淨流入居各類股票市場之冠，顯示資金仍積極尋找具成長潛力的市場機會。

安聯投信表示，中東緊張情勢升級推升國際油價維持高檔，市場憂心通膨壓力再起，進而提高聯準會進一步升息的可能性。不過，隨後聯準會官員釋出對通膨前景較為樂觀的看法，市場對升息的擔憂有所降溫；另一方面歐元區通膨持續攀升，也強化市場對歐洲央行進一步緊縮貨幣政策的預期。

安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A）經理人洪華珍表示，目前企業投資及AI資本支出動能仍然強勁，美國核心PCE通膨仍高於聯準會2%的目標，在經濟韌性與通膨黏性並存的環境下，短期缺乏降息條件。雖然市場普遍預期9月將維持利率不變，但升息已從原本機率偏低的尾端風險，逐漸成為投資人評估股票評價的重要考量因素，未來政策方向仍高度仰賴後續公布的就業及通膨等關鍵數據。

展望後市，洪華珍表示，AI基礎建設仍處於擴張初期，雲端服務供應商（CSP）、主權AI及大型企業對算力的需求持續成長；科技巨頭近期公布的財報與展望亦維持正向，看好Blackwell及VeraRubin平台需求延續強勁，相關投資效益並已擴散至CPU、HBM、先進封裝及光通訊等領域，持續看好美國科技產業的中長期發展前景。

洪華珍表示，在市場對利率風險敏感度提升之際，投資布局更加聚焦於具備結構性成長動能與穩健財務體質的次產業。其中，資安軟體是重要投資方向之一。隨著企業大規模導入AI Agent，對身分管理、資料保護及網路安全的需求顯著提升，具備技術領先優勢及平台整合能力的資安軟體公司，可望受惠於產業長期成長趨勢。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，儘管美債殖利率上揚一度壓抑科技股表現，但在企業獲利穩健及市場展望樂觀支撐下，亞洲股市上周再度全面走揚，其中晶片類股反彈幅度領先，反映市場對AI需求前景再度轉趨樂觀。

蕭惠中指出，根據MSCI綜合亞太指數成分企業財報統計，已有超過五分之四企業第2季業績表現穩健，展現區域企業獲利基本面仍具韌性。科技與AI相關產業持續扮演主要成長引擎，隨著AI應用逐步普及，以及AI Agent加速推動運算基礎設施需求成長，均有助支撐亞股後續表現。