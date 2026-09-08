每月5000元定期定額這檔台股基金 22年滾出逾千萬元留學資金

開學季到了，許多年輕人在大學畢業後選擇出國留學，但往往需要高額的費用。理財專家建議，如果父母心有餘力，想讓孩子未來有機會能到海外深造，在出生時就幫他從小額資金定期定額，其實也能存出一筆可觀的教育基金，作為進一步求學、創業或買房的基礎資金。

根據CMoney結算至8月底，以歷經多輪股市多空的近30年經驗來看，加權指數年化報酬率為6.86%。同期間，全體台股基金年化報酬率平均有12.05%，前十名則有13%~16%左右。以投信公司來看，統一投信有四檔基金衝進前十強，為最大贏家，並且包攬前三名，瀚亞和玉山投信也有基金入列前五名。

這四檔統一投信績優基金近30年年化報酬率，為統一黑馬基金16.68%、統一全天候基金15.80%、統一龍馬基金15.61%，以及統一統信基金14.24%，皆為大盤的兩倍以上。

理財專家表示，一般大學畢業大約在22歲，若從孩子出生開始，每月5000元定期定額22年的本金為132萬元。若依照加權指數近30年的年化報酬率6.86%試算，獲利達174萬元，最終資產總值約306萬元。

如果投資台股基金可以賺更多，以績效第一的統一黑馬基金近30年的年化報酬率16.68%進行試算，一樣每月5000元定期定額22年，本金132萬元，淨獲利達到1209萬元，滾出的資產總值高達1342萬元。

理財專家指出，投資人做長線理財規劃，可以從這些績優的長青基金開始。這些基金先後經歷過金融風暴、網路泡沫、疫情危機、烏俄戰爭等不同因素造成的股市空頭，仍能保持淨值長期穩定成長，顯示優秀的投資團隊主動操作，能為投資人帶來超越大盤的長線財富增值。

統一統信基金經理人楊雪幸表示，股市短線修正主要受到市場對聯準會升息預期上升、高標準檢視企業財報AI投報率等因素影響。但美國服務業景氣強勁，製造業近期新訂單增加，表現大幅優於預期，支撐經濟穩健成長。美股企業第二季財報也繳出亮眼成績，展望普遍樂觀，主要來自AI需求動能。在此背景下，台股供應鏈有望持續受惠，並帶動股市長線震盪向上。

楊雪幸表示，AI成長趨勢明確，且這些企業未來仍是AI產業的領頭羊，奠定台股長期多頭基礎。股市經過評價修正後，投資價值已經逐漸浮現，將逐步逢低開始承接價值浮現的相關標的，並根據市場波動度與資金動能，彈性調整持股比重及類股配置，採取選股不選市的操作策略。產業方面，看好AI、ASIC、PCB、CCL、散熱、先進封裝等相關標的。

台股基金近30年年化報酬率前十強