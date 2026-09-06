傳趙建銘急逼三子授權賣股 專家提醒2,300萬教育基金「三件事先做」

前總統陳水扁女兒陳幸妤與前夫趙建銘針對2,300萬元教育基金引發爭議，傳言趙急逼三子授權賣股變現。法人表示，這並非單純的家庭財務糾紛，而是「未成年帳戶移轉」與「受托人忠實義務」問題，並給予三建議。

據了解，趙建銘日前曾公開承諾將於10月5日歸還該筆教育基金。然而，陳幸妤爆料，趙建銘自昨日起密集撥打電話給三名兒子，要求授權處理帳戶內持股變現。

陳幸妤質疑，相關帳戶的密碼及交易權限長期由趙建銘掌控，但投資明細與損益從未公開，且歸還欠款為何必須強制解約既有投資標的？對此過程表達強烈不滿。

事實上，依金管會規定，子女滿18歲後父母即失去帳戶代操權。原帳戶無須銷戶重新開戶，僅需本人親至券商辦理身分更新與變更印鑑，即可恢復下單與提領權限。

證券業專家提出三建議供參考，法人表示，首先切勿盲目授權下單。尤其在尚未釐清帳戶內股票、基金等資產的持有情況與盈虧前，不宜輕易提供口頭或書面授權，避免在資訊不對稱下做出錯誤決策。

第二，親赴券商辦理「臨櫃清算與重置」，建議親赴開戶券商辦理密碼重置、變更留存印鑑，並申請歷年完整對帳單及集保異動明細，全面掌握帳戶資產與交易紀錄。

第三，釐清資產權利後再決策。取得完整明細後，先確認帳戶資產現值，以及過去資金進出與交易紀錄是否相符，再依實際情況決定後續安排，包括維持持股、領取股利，或由本人自行下單變現等，保障自身權益。