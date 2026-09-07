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美金融能源族群 聚光

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球金融市場上周聚焦美國貨幣政策、AI產業及債市，股市整體維持偏強格局，但資金輪動明顯。野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，以S&P 500指數為例，近期真正突破前高的產業主要為金融與能源，科技股則未全面創高；台股亦呈類似結構，資金由電子股輪動至金融、航運等非電子族群。

此波分化反映總體環境帶來的壓力，包括日本資金減持美債、大型CSP廠擴大發債，均推升美債殖利率，壓抑市場風險偏好與科技股評價。

美股方面，輝達財報再次成為市場檢視AI需求的重要指標，第2季營收達962億美元、每股盈餘2.22美元，均優於市場預期，並預估第3季營收可達1,080億美元；管理層更預期2028財年營收仍可維持約七成高成長，引燃市場樂觀情緒。

張繼文表示，市場關注的不僅是單季財報，亦在於AI需求已逐步擴展至AI雲端及企業客戶，加上「AI整機櫃」產值提升，更多供應鏈可望受惠。

債市則受到聯準會政策訊號影響，美債殖利率上行。聯準會主席華許（Warsh）於Jackson Hole全球央行年會演說中強調，穩定通膨仍是聯準會首要任務，並淡化前瞻指引，未對後續利率路徑提供明確訊號，鷹派演說使市場重新提高9月升息預期。

張繼文分析，華許談話強調貨幣政策應根據經濟數據動態調整，並未直接預告升息，後續仍須觀察就業及通膨數據。雖短期利率重新定價可能對風險性資產形成壓力，但目前美國經濟與就業市場具韌性，與2022年高通膨背景環境不同，只要經濟數據支持，今年維持利率不變的機率仍高。

隨殖利率回到相對高檔，債券評價吸引力提升，可留意投資等級債、非投資等級債及新興市場債等資產的配置機會。

展望後市，全球市場仍將圍繞AI需求與Fed利率政策兩大主軸。近期市場雖受雜訊干擾，但AI基礎建設投資趨勢並未改變，2027年四大雲端服務商資本支出預估上修至1兆美元，產業需求仍具延續性。

在此環境下，股市投資宜回歸企業獲利與產業需求，聚焦具技術門檻、訂單能見度及獲利成長支撐的產業，同時留意高殖利率債券的中長期配置價值。

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