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五檔新基金將展開募集 涵蓋多重資產、指數型

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
時序進入九月，投信新基金募集熱潮持續升溫，市場新品布局動能不減。統計至9月底止，將再有五檔新基金陸續展開募集，從台股、海外市場到主動式策略，投資題材多元，投信搶攻市場資金腳步未歇，其中ETF仍是市場募集焦點，熱度不墜。圖／聯合報系資料照
時序進入九月，投信新基金募集熱潮持續升溫，市場新品布局動能不減。統計至9月底止，將再有五檔新基金陸續展開募集，從台股、海外市場到主動式策略，投資題材多元，投信搶攻市場資金腳步未歇，其中ETF仍是市場募集焦點，熱度不墜。圖／聯合報系資料照

時序進入九月，投信基金募集熱潮持續升溫，市場新品布局動能不減。統計至9月底止，將再有五檔新基金陸續展開募集，從台股、海外市場到主動式策略，投資題材多元，投信搶攻市場資金腳步未歇，其中ETF仍是市場募集焦點，熱度不墜。

台灣自2025年開啟主動式ETF投資以來，相關產品百花齊放，市場規模持續擴大，迄今已有40檔主動式ETF掛牌交易。其中，主動式台股ETF共22檔，最受投資人青睞；主動式海外股票ETF及債券ETF則分別有十檔及八檔。

值得注意的是，觀察9月將開募的新基金當中，ETF仍是近期投信募集市場的主力，共有三檔新品，其中二檔為主動式ETF，分別是訴求精選台股核心50強的主動群益核心50（00415A），以及聚焦台灣、韓國、日本半導體產業的主動安聯亞半導體（00412A）；另一檔則是街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B）。

此外，也有二檔多重資產基金展開募集，分別為富邦富裕商機多重資產基金、第一金全球動態入息多重資產基金。

值得注意的是，安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）的推出，寫下多項重要里程碑，不僅是安聯投信布局主動式ETF市場的第四檔產品，也是安聯環球投資集團在推出三檔不同主題主動式ETF之後，首度將策略版圖延伸至亞洲半導體領域；同時，00412A是全台首檔以亞洲半導體為投資核心的主動式ETF。

另外，主動群益核心50（00415A）主打精選台股新50強，選股範疇包括獲利能力強的市值股、千金股，以及挖掘具潛在動能與題材、有望晉升未來權值股的潛力股，主動掌握台股核心商機與成長行情。

主動群益核心50經理人許育誌表示，近期台股雖然受到國際政經不確定性與國際股市去槓桿的干擾而呈現高檔震盪，不過鑒於經濟基本面仍強韌，加上全球AI需求強勁，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB／CCL、封測、電源供應器等，中長期投資前景值得留意。

主動安聯亞洲半導體經理人蕭惠中表示，亞洲目前已是全球半導體產業最完整且最具競爭力的生產基地，涵蓋台灣的先進製程與封裝、南韓的記憶體與HBM技術，以及日本的半導體設備與關鍵材料優勢，可望持續受惠於長期結構性成長趨勢，並成為下一階段全球科技投資的重要核心。

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