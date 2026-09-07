股票搭債券 穩中求勝

台股近期高檔震盪，市場波動加劇，投資人操作難度也隨之升高。在市場風險升溫之際，多重資產型基金透過股票、債券及其他資產配置，分散單一市場波動風險，成為投資人布局震盪行情、兼顧收益與穩健性的選項。

截至3日，觀察近月多重資產型基金績效表現，包括：聯邦臺灣精選收益多重資產漲9.6%、施羅德台美雙利多重資產漲8.3%、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產漲8.1%、統一優選低波多重資產漲6.9%、統一全球動態多重資產漲6.0%、凱基臺灣多元收益多重資產漲5.0%等，上漲逾5%以上。

若拉長至近六個月來看，多檔基金達雙位數報酬，包括施羅德台美雙利多重資產漲41.6%、聯邦臺灣精選收益多重資產漲34.9%、統一全球動態多重資產漲32.5%、統一優選低波多重資產漲31%、凱基臺灣多元收益多重資產漲20%、合庫AI多重資產漲17.5%、聯博多重資產傘型-聯博亞太多重資產漲11.9%、富邦雙核心戰略多重資產漲11.4%。

聯邦投信表示，在物價壓力仍未明顯緩解、就業市場尚具韌性背景下，聯準會主席華許於傑克森洞（Jackson Hole）重申2%通膨目標重要性，表示若無法確認通膨正以足夠速度朝目標回落，聯準會有「更多工作要做」，帶動市場對9月升息預期機率由約35%升至56%。後續8月非農就業、失業率及通膨數據，將成影響聯準會9月利率決策關鍵。

凱基投信提醒，短期利空確實在疊加，鷹派聯準會、美國公債殖利率創2007年以來新高、中東油價風險，及科技財報資本支出疑慮等，都是真實壓力，意味高波動仍將持續一段時間；但AI產業革命帶動生產力提升與經濟成長趨勢，建議投資人持續投資獲利成長明確的AI族群以外，近期考量能源價格推升通膨風險，可布局關注實質資產相關類股。