印度股有底氣 伺機布局

印度股市近期受油價走高及外部風險干擾，短線震盪加劇，不過經濟數據仍優於預期，基本面展現韌性。法人看好印度企業獲利成長，加上內需、製造業及供應鏈移轉等結構性題材支撐，印度基金後市仍具布局價值。

觀察近六個月來印度基金績效表現，包括：台新印度漲19.1%、利安資金印度漲9.8%、施羅德環球基金系列－印度優勢漲7.1%、安聯印度精選漲4.97%、瀚亞印度漲4.91%、群益大印度漲4.2%、野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票漲2.9%、景順印度股票漲2.7%、宏利環球基金-印度股票漲1.6%、貝萊德印度漲1.4%。

印度第2季GDP成長率由8.6%放緩至7.8%，7月工業生產年增率也由8.8%降至6.7%，兩項數據均優於市場預期。

不過，油價走高壓抑市場買氣，印度近周股市承壓走低，Maruti Suzuki、Mahindra及InterGlobe Aviation等汽車與航空類股領跌，終場收黑。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，雖然年初以來印度經濟成長動能趨緩，但高盛預估印度企業獲利2026年將成長逾15%，不論在亞洲或全球皆居前茅。值得注意的是，印度受貿易戰風險相對低，因為印度近年受惠於友岸外包，對美國出口增加310億美元，約占美國進口增量的5%，遠不及其他國家，因此對美國關稅議題風險較低。

富邦印度（00652）ETF經理人溫芳儀分析，印股遭美簽證新規與油價夾擊微跌，但內資力挺且印度最新公布的2026-2027財政年度第1季GDP年增7.8%，優於市場預期的7.5%，即使中東衝突推升能源價格與全球資金環境波動，印度經濟仍展現高度韌性。

其中，製造業產出年增9.2%，加上營建活動與民間消費動能同步增強，顯示內需、基礎建設投資與製造業升級持續扮演經濟成長引擎。

溫芳儀指出，印度央行並將本財政年度實質GDP成長預估由6.6%上調至6.7%，進一步凸顯基本面支撐力道。

短期而言，印度原油高度仰賴進口，國際油價上揚仍可能增加通膨、企業成本及盧比壓力，股市震盪難免；但中長期人口紅利、所得提升、消費升級、數位化及製造業投資擴張等結構性趨勢並未改變。

尤其在全球供應鏈重組與印度積極承接製造業投資下，企業獲利成長動能仍值得期待，短線若因外部風險造成市場拉回，反而可視為分批布局印度股市長線成長行情的機會。