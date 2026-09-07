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富邦多重資產新基金 開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球財富版圖持續改寫，從AI、先進醫療到體驗型消費，高資產族群的投資與消費選擇正帶動新一波產業商機。看準「富人經濟」背後的長期成長趨勢，富邦投信推出「富邦富裕商機多重資產基金」，於今（7）日正式展開募集，以「洞察大錢去向、掌握富裕脈動」為核心概念，鎖定科技新引擎、醫療新動能與消費新模式三大商機，並透過多重資產配置，希望在掌握結構性成長趨勢之餘，兼顧投資組合風險管理。

富人經濟之所以值得關注，關鍵不只在財富增加，更在於高資產族群對全球資本與消費趨勢的影響力持續提高。根據富比士資料顯示，2026年全球億萬富豪人數達3,428人，總財富更創20.1兆美元紀錄；另2025年穆迪（Moody's）調查，美國收入最高10%家庭的支出已占整體消費者支出近五成，顯示高所得族群已成為消費市場的重要驅動力量。

觀察富裕族群資金方向，AI已成為最鮮明主線之一。全球創投市場中，AI投資金額占比截至2025年第3季已突破53%；高盛調查亦顯示，86%家族辦公室已有AI相關投資曝險。 但富裕商機並非只集中科技，高資產族群也逐步將支出由傳統物質型奢侈品轉向醫療、旅遊、休閒及其他體驗型服務，使健康與生活品質升級成為另一波成長動能。

因此，富邦富裕商機多重資產基金將投資視野延伸至三大領域，其中「科技新引擎」涵蓋AI驅動應用、機器人、自動化設備、量子電腦及太空衛星；「醫療新動能」聚焦生技醫療、先進醫療科技、醫療器材與照護需求；「消費新模式」則掌握醫美、休閒旅遊、電動車、自駕及寵物經濟等生活升級商機。

投資策略上，基金並非單押單一產業，而是透過股票、債券及其他多元資產進行彈性配置，並從企業獲利能力、未來成長性與信用評等進行篩選，讓投資人以更多元方式參與全球財富結構改變所衍生的長期投資機會。

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