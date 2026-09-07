台股中小型基金拉風 近月績效十強皆漲逾11.4%

台股近期高檔震盪，盤勢輪動加劇，部分資金也由大型權值股轉向中小型股，帶動部分中小型基金展現亮眼績效。統計近月績效前十強可發現，十檔基金績效達11.4%以上，全數優於同期大盤及櫃買指數，基金經理人選股能力成為震盪盤中勝出關鍵。

觀察台股中小型基金近月前十強績效，其中前五大包括：野村中小漲19.2%、台新台灣中小漲16.4%、瀚亞中小型股漲13.1%、摩根中小漲12.7%、中國信託台灣活力漲12.2%。

而第六至第十名則分別為：街口中小型漲12.1%、群益中小型股漲12.0%、玉山中小型股漲11.9%、永豐中小漲11.8%、富邦精銳中小漲11.4%。

台股中小型基金前十大全數優於大盤同期的7.35%、櫃買指數的7.31%。

台新投信表示，7月景氣對策信號連續第八個月處於紅燈，代表台灣的AI伺服器、半導體與資通訊產品市場需求極為強烈，供應鏈的資本支出亦持續維持在高檔。

中長線來看，隨市場估值基準逐步轉移，2027年將是台灣AI供應鏈從「題材夢想期」正式步入「長線獲利大兌現」的關鍵時點。

玉山投信表示，由於先前國際資金過度集中在半導體產業，隨著科技類股高檔震盪波動放大，對連動度高的新興亞洲市場負面影響相對較大，尤其半導體相關度高的台韓股市，跌幅也相對較深。

而亞太區域資金流向內外資表現明顯不同調，短期多項利空正在逐漸被消化，修正風險來自於資金面的調整，修正波動可望緩和，資金將陸續重回具基本面的硬體科技。

展望後市，摩根投信認為，AI競賽從模型能力延伸至基礎設施建設，帶動半導體、資料中心、電力供應、散熱系統、高速傳輸及低軌衛星等產業需求同步升溫。

在此趨勢之下，台灣憑藉完整的半導體與電子產業聚落，在高頻通訊元件、衛星終端設備與關鍵零組件領域，台廠不僅擁有技術整合能力，更具備量產效率，有望在全球供應鏈重組過程中持續受惠。