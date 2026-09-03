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今年前八月績效150% 台股明星經理人這樣看後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼。圖／施羅德投信提供
施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼。圖／施羅德投信提供

施羅德台灣樂活中小基金2026年以來至8月31日的績效達到150%，該基金經理人柯鴻旼表示，下一階段AI成長的主軸，將逐漸由模型訓練轉向AI Agent。相較於單次問答，AI Agent需要反覆推理、記憶上下文並執行多個步驟，消耗的Token與運算資源自然更高，也使算力需求從模型訓練進一步延伸至大規模、持續性的推論應用。

柯鴻旼說明，當AI由「回答問題」進入「執行任務」，除GPU負責大規模平行運算，CPU還要處理工作排程、資料調度、系統協作及不同應用之間的指令運行，這項變化也重新拉高CPU的重要性。換言之，AI Agent帶來的並非單一晶片需求，而是整套運算架構的升級。需求強度也已開始反映在數據上。自2026年第1季起，原本應隨設備折舊接近尾聲而逐步下滑的算力價格，反而明顯回升，顯示市場對AI硬體的需求仍相當殷切；每日Token使用量自今年2月後亦已成長逾三倍，反映AI Agent使用率提升後，雲端運算需求持續增加，進而支撐雲端服務供應商擴大資本支出。

然而，柯鴻旼指出，AI需求強勁不代表所有科技產品都會同步受惠，產業內部的分化反而會更加明顯。代理人AI帶來的運算需求，有機會使一般型伺服器展望進一步上修；但另一方面，AI伺服器對高階記憶體與關鍵零組件的需求快速增加，也可能排擠消費性電子產品所需的供給。換言之，同樣身處科技產業，伺服器供應鏈可能受惠於投資增加，手機、PC等消費性產品卻可能面臨成本上升與需求放緩。下半場不能只看公司是否與AI相關，更要檢視AI究竟為公司帶來訂單，還是帶來更高成本。

施羅德投信表示，若投資人擔心單一進場時點，可透過定期定額參與施羅德台灣樂活中小基金，將資金分批投入，降低短期市場波動對整體投資結果的影響。定期定額雖不能消除市場風險或保證投資報酬，但有助於建立投資紀律，讓長期累積取代短線猜測。若選擇TISA類型，其經理費率為0.85%，且不收取申購手續費，有助於降低長期投資成本，適合希望以小額、定期方式逐步累積資產的投資人。

施羅德台灣樂活中小基金績效。資料來源：理柏資訊
施羅德台灣樂活中小基金績效。資料來源：理柏資訊

經理人 績效 台股 施羅德台灣樂活中小基金

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主動債商品 抗震優選

美國10年期公債殖利率近期持續走升，6月受強勁就業數據帶動升至4.54%，7月底及8月底兩度突破4.75%，近期更一度來到4.78%，逼近5%警戒線，創下2025年初以來新高，反映市場對通膨壓力、財政赤字擴大及聯準會貨幣政策前景的擔憂持續升溫，建議投資人可透過主動債ETF因應波動。

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全球股市今年歷經創高與劇烈震盪，基金績效也重新洗牌。統計今年前八個月國內可銷售的境內外共同基金，有23檔報酬率翻倍，其中22檔由台股基金包辦，另一檔為資訊科技股票基金，台股基金表現明顯傲視群雄。

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科技型犀利 資金青睞

台股近期震盪加劇，隨著輝達最新財報與財測優於預期，AI需求延續強勁，帶動市場重新聚焦科技與AI供應鏈。觀察最新台股共27檔科技型基金績效表現，近一月平均漲幅23.4%，相較之下，加權指數漲幅7.06%，顯示科技題材持續受到資金青睞。

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