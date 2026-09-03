今年前八月績效150% 台股明星經理人這樣看後市

施羅德台灣樂活中小基金2026年以來至8月31日的績效達到150%，該基金經理人柯鴻旼表示，下一階段AI成長的主軸，將逐漸由模型訓練轉向AI Agent。相較於單次問答，AI Agent需要反覆推理、記憶上下文並執行多個步驟，消耗的Token與運算資源自然更高，也使算力需求從模型訓練進一步延伸至大規模、持續性的推論應用。

柯鴻旼說明，當AI由「回答問題」進入「執行任務」，除GPU負責大規模平行運算，CPU還要處理工作排程、資料調度、系統協作及不同應用之間的指令運行，這項變化也重新拉高CPU的重要性。換言之，AI Agent帶來的並非單一晶片需求，而是整套運算架構的升級。需求強度也已開始反映在數據上。自2026年第1季起，原本應隨設備折舊接近尾聲而逐步下滑的算力價格，反而明顯回升，顯示市場對AI硬體的需求仍相當殷切；每日Token使用量自今年2月後亦已成長逾三倍，反映AI Agent使用率提升後，雲端運算需求持續增加，進而支撐雲端服務供應商擴大資本支出。

然而，柯鴻旼指出，AI需求強勁不代表所有科技產品都會同步受惠，產業內部的分化反而會更加明顯。代理人AI帶來的運算需求，有機會使一般型伺服器展望進一步上修；但另一方面，AI伺服器對高階記憶體與關鍵零組件的需求快速增加，也可能排擠消費性電子產品所需的供給。換言之，同樣身處科技產業，伺服器供應鏈可能受惠於投資增加，手機、PC等消費性產品卻可能面臨成本上升與需求放緩。下半場不能只看公司是否與AI相關，更要檢視AI究竟為公司帶來訂單，還是帶來更高成本。

施羅德投信表示，若投資人擔心單一進場時點，可透過定期定額參與施羅德台灣樂活中小基金，將資金分批投入，降低短期市場波動對整體投資結果的影響。定期定額雖不能消除市場風險或保證投資報酬，但有助於建立投資紀律，讓長期累積取代短線猜測。若選擇TISA類型，其經理費率為0.85%，且不收取申購手續費，有助於降低長期投資成本，適合希望以小額、定期方式逐步累積資產的投資人。