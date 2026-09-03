急漲急跌行情 9月7日起第一金投信推動態入息多重資產基金

近幾年AI產業推升台、美股屢屢創高，但發生急漲急跌的現象也變頻繁，集中單一市場或單一產業的投資人，可能面臨短期內資產大幅波動考驗，當震盪成為市場新常態，跨市場、跨資產布局的重要性也隨之提升。第一金投信自9月7日起開始募集「第一金全球動態入息多重資產基金」，協助投資人將資產適度分散、降低投資組合波動度、掌握輪動行情等投資機會。

第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎表示，下半年全球市場仍面臨地緣政治、通膨與高利率等變數影響，MSCI世界指數在2010至2019年間，單月跌幅逾3%以上，只有40個月、發生頻率僅33%；但自2020年以來，單月跌幅逾3%的月份已達43個月、發生頻率上升至54%(表)，股票市場急漲急跌成為新常態。

蔡東穎進一步指出，當市場經常出現急漲急跌考驗時，對於穩健型投資人而言，重點不是追高殺低，而是藉由適當的資產配置，掌握投資紀律與定期收益機會，當行情回檔時，並非全面退出市場，而是藉由收益資產、避險策略來因應行情波動，而當不理性黑天鵝或灰犀牛事件來襲，則能藉由錯估價值發現超跌、超漲的交易機會。

蔡東穎說明，面對市場波動加劇的環境，投資人更青睞藉由單一基金進行資產配置，IFA統計，過去十年全球多重資產基金規模由5.2兆美元，成長至2025年底的8.5兆美元；而台灣海外多重資產基金規模，則是由2020年1月的558億，成長至今年7月底達3778億，多重資產基金提供投資人迎戰行情劇烈動盪的新工具。

現階階段投資人不妨重新檢視，整體資產是否過度集中？能否兼顧成長與收益？能跟上輪動行情嗎？第一金投信建議，藉由不設限投資主題、資產配置比重的多重資產基金，更能靈活跨足股票、債券、Reits等另類資產及衍生性金融商品等投資工具，跨市場、跨資產的動態配置分散風險與收益來源，協助投資人掌握成長與穩健收益。

9月7日至9月11日全新募集的第一金全球動態入息多重資產基金，由第一金投信攜手M&G Investments海外投資顧問，採用DNA+投資策略，靈活因應市場變動，此外，基金提供每月配息級別，新台幣、美元計價幣別，並提供後收型手續費選擇。