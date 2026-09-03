主動債商品 抗震優選

美國10年期公債殖利率近期持續走升，6月受強勁就業數據帶動升至4.54%，7月底及8月底兩度突破4.75%，近期更一度來到4.78%，逼近5%警戒線，創下2025年初以來新高，反映市場對通膨壓力、財政赤字擴大及聯準會貨幣政策前景的擔憂持續升溫，建議投資人可透過主動債ETF因應波動。

隨著美公債10年期殖利率維持高檔，市場避險情緒也逐漸升溫。

美銀首席投資官Michael Hartnett最新報告指出，投資人正密切關注美伊衝突發展及美國期中選舉等潛在變數，近期黃金及加密貨幣單周吸引逾百億美元資金流入，顯示市場已提前進行防禦性布局，以降低未來市場波動可能帶來的衝擊。

在貨幣政策方面，FedWatch資料顯示，市場目前仍預期聯準會年底前至少有一次升息機會，市場分歧主要在於升息時點，而非是否升息。聯準會理事華許近期亦重申，通膨必須以更明確且足夠快速的速度朝2%目標回落，顯示年內進一步升息的可能性有所提高。

不過，法人分析，華許並未明確暗示9月將立即升息，加上市場對9月升息預期尚未形成壓倒性共識，而聯準會歷來也傾向透過充分溝通後再調整政策方向，因此9月會議維持利率不變的機率仍相對較高。

主動富邦複合收益ETF（00983D）經理人游陳達表示，在利率維持高檔、股債波動加劇的環境下，投資人可透過不同存續期間及不同信用評級的債券ETF進行分散配置，或直接布局複合式主動債券ETF，以降低單一資產波動風險、提升投資組合韌性。

富邦投信指出，儘管近期市場風險偏好仍高，但地緣政治、政策變化及貨幣政策走向等不確定因素依舊存在，建議投資人回歸穩健配置思維，適度增加債券ETF部位，藉由收益與防禦兼具的配置策略，因應未來市場可能出現的波動。