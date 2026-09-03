今年來日經225指數漲逾三成！日股基金帶勁 乘勢布局

今年來日經225指數漲逾三成，驅動日股上行關鍵因素在於企業獲利強勁且表現優於預期，隨企業漲價成功、半導體供應鏈需求暢旺，市場上修日股企業獲利預估，2026財年獲利可望有19%增長、2027財年也有望保持雙位數增長，投資人不妨善用日股基金來掌握行情。

隨日股走揚，投信發行的日股相關基金表現亮眼，今年來五檔繳出超過二成的佳績。近日群益東方盛世基金也新增日圓級別，為投信發行日股基金中第三檔提供日圓計價級別的產品。投資人如手上有閒置日圓，不妨考慮日圓計價的日股基金，既能進一步活化手上日圓、順勢掌握日本股市成長機會，倘若日圓升值，於贖回時也能享有匯率升值，享受雙重理財效益。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本走向經濟正循環，實質薪資年成長轉正，通膨溫和可控，走向結構性健康擴張，企業獲利方面也保持增長，最近一季企業獲利成長率近35~40%，即使排除關稅退稅與日圓貶值因素，實際獲利成長率也近9.3%，且不僅是科技股於AI需求帶動下獲利增長，其他產業如銀行、非鐵金屬等獲利增速也有亮眼表現。

因此，在經濟面與獲利面保持正向下，加上日本內閣支持率仍處理史上較高水準，有助吸引外資流入，日股後市表現仍值關注，產業方面包括AI科技相關、光纖光纜、原物料、消費等可留意。

野村日本領先基金經理人高君逸表示，日本經濟正逐步擺脫長期通縮，在企業持續調薪帶動內需回溫，以及AI相關需求擴張的支撐下，經濟維持溫和成長。近期AI及半導體類股歷經較明顯震盪，對大型科技權值股表現帶來壓力，但市場資金亦逐步擴散至內需、自動化等題材，中小型股表現相對突出。高君逸指出，目前日本趨勢通膨來到2%目標區間，從官員談話9月升息的可能性有所升高。