科技型犀利 資金青睞

台股近期震盪加劇，隨著輝達最新財報與財測優於預期，AI需求延續強勁，帶動市場重新聚焦科技與AI供應鏈。觀察最新台股共27檔科技型基金績效表現，近一月平均漲幅23.4%，相較之下，加權指數漲幅7.06%，顯示科技題材持續受到資金青睞。

野村e科技基金奪下榜首，近一個月報酬率達37.3%；緊追在後的是野村高科技，繳出35.9%佳績；第三名則是台新2000高科技的31.7%。其餘前十強還有景順台灣科技、群益創新科技、兆豐電子、滙豐龍騰電子、瀚亞高科技、摩根新興科技、聯邦精選科技單月漲幅皆逾25%。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，輝達Rubin世代帶動的不僅是GPU本身升級，相關AI基礎建設供應鏈也持續受到市場關注，從輝達最新財報可再次確認，全球AI基礎建設需求仍維持強勁成長動能。

隨著Vera Rubin架構準備進入量產階段，AI投資焦點也將進一步外溢，資金可望由核心晶片延伸至先進製程、先進封裝、電源供應、散熱模組、PCB，以及近期表現強勢的高速傳輸與光通訊（CPO）等關鍵零組件環節。

群益創新科技基金經理人陳朝政強調，AI帶動科技業訂單供不應求，產業面確認AI需求將持續爆發，全球先進製程擴產動能無虞。AI鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠。