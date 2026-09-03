台股基金強勢！22檔績效翻倍 中小型五檔今年來最高漲逾150%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

全球股市今年歷經創高與劇烈震盪，基金績效也重新洗牌。統計今年前八個月國內可銷售的境內外共同基金，有23檔報酬率翻倍，其中22檔由台股基金包辦，另一檔為資訊科技股票基金，台股基金表現明顯傲視群雄。

根據理柏環球資料統計，截至8月底，境內外共同基金今年以來報酬率超過100%的基金共23檔。其中，台灣股票基金占17檔，最高報酬率達127.4%；台灣中小型股票基金有五檔，最高報酬150.1%，不僅居所有基金之冠，也顯示中小型企業受惠產業升級及題材輪動，具備更大的成長與選股空間。

相較之下，資訊科技股票基金僅一檔報酬翻倍，凸顯同樣搭上AI趨勢，基金績效仍可能大幅分化。

施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，下一階段AI成長的主軸，將逐漸由模型訓練轉向AI Agent，AI Agent帶來並非單一晶片需求，而是整套運算架構的升級，需求強度也已開始反映在數據上。

柯鴻旼指出，自2026年第1季起，隨設備折舊接近尾聲而逐步下滑的算力價格反而明顯回升，顯示市場對AI硬體的需求仍相當殷切。

然而，AI需求強勁不代表所有科技產品都同步受惠，產業內部的分化反而會更加明顯。下半場不能只看公司是否與AI相關，更要檢視AI究竟為公司帶來訂單，還是帶來更高成本。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台股基金能在全球基金中脫穎而出，台灣位居AI半導體、伺服器、散熱、電力與光通訊等供應鏈核心固然是重要優勢，但真正拉開績效差距的關鍵，仍是基金經理人的操作能力。

面對類股快速輪動及個股表現分化，經理人能否掌握產業趨勢、選出具技術門檻與獲利成長潛力的企業，並依估值與籌碼變化靈活調整持股，正是台股基金超越大盤、甚至創造翻倍報酬的重要原因。

張榮仁表示，AI長期需求與台灣供應鏈優勢未變，投資人可趁震盪透過台灣股票及台灣中小型股票基金布局，搭配逢低加碼策略，提升長期投資效率。

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