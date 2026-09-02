快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

台股基金稱霸報酬翻倍榜 鉅亨買基金：AI行情進入選股戰

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
AI產業由「投入愈多愈好」進入「能否創造足夠回報」的驗證階段。台股示意圖。聯合報系資料照
AI產業由「投入愈多愈好」進入「能否創造足夠回報」的驗證階段。台股示意圖。聯合報系資料照

全球股市今年歷經創高與劇烈震盪，基金績效也迎來重新洗牌。統計今年前八個月國內可銷售的境內外共同基金，報酬率仍能維持翻倍的僅23檔，其中22檔由台股基金包辦，另僅1檔為資訊科技股票基金，台股基金表現明顯傲視群雄。

基金銷售平台鉅亨買基金指出，根據理柏環球資料統計，截至8月底，境內外共同基金今年以來報酬率超過100%的基金共23檔；其中，台灣股票基金占17檔，最高報酬率達127.4%；台灣中小型股票基金則有5檔，最高更達150.1%，不僅居所有基金之冠，也顯示中小型企業受惠產業升級及題材輪動，具備更大的成長與選股空間。相較之下，資訊科技股票基金僅1檔報酬翻倍，凸顯同樣搭上AI趨勢，基金績效仍可能大幅分化。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，台股基金能在全球基金中脫穎而出，台灣位居AI半導體、伺服器、散熱、電力與光通訊等供應鏈核心固然是重要優勢，但真正拉開績效差距的關鍵，仍是基金經理人的操作能力。面對類股快速輪動及個股表現分化，經理人能否掌握產業趨勢、選出具技術門檻與獲利成長潛力的企業，並依估值與籌碼變化靈活調整持股，正是台股基金超越大盤、甚至創造翻倍報酬的重要原因。

張榮仁表示，AI產業並未反轉，而是由「投入愈多愈好」進入「能否創造足夠回報」的驗證階段。目前半導體、算力、電力設備、伺服器及光通訊需求仍具支撐，美國科技巨頭若延續資本支出，台灣仍將是主要受惠者。未來市場將更重視自由現金流、資本回收期、設備利用率及融資成本，行情也將由全面估值擴張轉向個股分化；具備實際供需缺口、定價能力、技術優勢與充沛現金流的企業，仍有望在AI長線成長趨勢中持續勝出。

報酬 基金 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

六檔台股基金單月漲三成 市場資金聚焦高成長題材

定期定額買台股押對寶 7月熱門基金新增扣款突破3千萬

全球新興市場股票基金 上周淨流入居冠

8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

相關新聞

台股基金稱霸報酬翻倍榜 鉅亨買基金：AI行情進入選股戰

全球股市今年歷經創高與劇烈震盪，基金績效也迎來重新洗牌。統計今年前八個月國內可銷售的境內外共同基金，報酬率仍能維持翻倍的僅23檔，其中22檔由台股基金包辦，另僅1檔為資訊科技股票基金，台股基金表現明顯傲視群雄。

多重資產掌握醫療、消費新商機 富邦富裕商機多重資產基金9月7日開募

當全球財富持續累積，高資產族群的消費模式也正悄然轉變，從過去偏重精品、名車等高價商品，逐步轉向健康、時間與生活品質，帶動個人化醫療、健康管理、抗老照護、醫美及高端生活服務等需求升溫。富邦投信表示，面對全球產業趨勢快速變化，投資人可透過多重資產策略分散單一市場風險，並聚焦受惠全球財富成長的科技、醫療與消費三大長期趨勢。富邦富裕商機多重資產基金將於9月7日展開募集，透過跨資產、跨產業布局，掌握富裕經濟衍生的結構性投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。