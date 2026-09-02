台股基金稱霸報酬翻倍榜 鉅亨買基金：AI行情進入選股戰

全球股市今年歷經創高與劇烈震盪，基金績效也迎來重新洗牌。統計今年前八個月國內可銷售的境內外共同基金，報酬率仍能維持翻倍的僅23檔，其中22檔由台股基金包辦，另僅1檔為資訊科技股票基金，台股基金表現明顯傲視群雄。

基金銷售平台鉅亨買基金指出，根據理柏環球資料統計，截至8月底，境內外共同基金今年以來報酬率超過100%的基金共23檔；其中，台灣股票基金占17檔，最高報酬率達127.4%；台灣中小型股票基金則有5檔，最高更達150.1%，不僅居所有基金之冠，也顯示中小型企業受惠產業升級及題材輪動，具備更大的成長與選股空間。相較之下，資訊科技股票基金僅1檔報酬翻倍，凸顯同樣搭上AI趨勢，基金績效仍可能大幅分化。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，台股基金能在全球基金中脫穎而出，台灣位居AI半導體、伺服器、散熱、電力與光通訊等供應鏈核心固然是重要優勢，但真正拉開績效差距的關鍵，仍是基金經理人的操作能力。面對類股快速輪動及個股表現分化，經理人能否掌握產業趨勢、選出具技術門檻與獲利成長潛力的企業，並依估值與籌碼變化靈活調整持股，正是台股基金超越大盤、甚至創造翻倍報酬的重要原因。

張榮仁表示，AI產業並未反轉，而是由「投入愈多愈好」進入「能否創造足夠回報」的驗證階段。目前半導體、算力、電力設備、伺服器及光通訊需求仍具支撐，美國科技巨頭若延續資本支出，台灣仍將是主要受惠者。未來市場將更重視自由現金流、資本回收期、設備利用率及融資成本，行情也將由全面估值擴張轉向個股分化；具備實際供需缺口、定價能力、技術優勢與充沛現金流的企業，仍有望在AI長線成長趨勢中持續勝出。