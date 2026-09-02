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多重資產掌握醫療、消費新商機 富邦富裕商機多重資產基金9月7日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基金示意圖。圖／AI生成
基金示意圖。圖／AI生成

當全球財富持續累積，高資產族群的消費模式也正悄然轉變，從過去偏重精品、名車等高價商品，逐步轉向健康、時間與生活品質，帶動個人化醫療、健康管理、抗老照護、醫美及高端生活服務等需求升溫。富邦投信表示，面對全球產業趨勢快速變化，投資人可透過多重資產策略分散單一市場風險，並聚焦受惠全球財富成長的科技、醫療與消費三大長期趨勢。富邦富裕商機多重資產基金將於9月7日展開募集，透過跨資產、跨產業布局，掌握富裕經濟衍生的結構性投資機會。

其中，健康醫療正成為富裕族群願意投入資源的重要領域。根據Precedence Research資料，全球禮賓醫療市場2025年規模約217.7億美元，預估2035年將增至413.7億美元，十年間接近倍增，年複合成長率約6.6%。相較傳統醫療著重疾病治療，禮賓醫療更強調個人化服務、預防管理及就醫效率，反映健康需求已進一步朝管理時間與風險發展。

該基金擬任經理人薛博升表示，對富裕族群而言，真正稀缺的不只是金錢，更包括時間與健康。隨全球財富增加、高齡化趨勢延續，加上預防醫學與健康管理意識提升，富裕族群願意投入更多資源，換取更有效率、個人化的醫療與照護服務，帶動生技醫療、先進醫療科技、醫療器材及健康照護等領域的結構性需求。

富裕消費也不再侷限於傳統精品。根據Dataintelo資料，全球奢侈美容市場2025年規模約973億美元，預估2034年可望成長至1,568億美元，年複合成長率約5.8%，其中奢侈護膚占整體市場39%，為最大產品類別。

薛博升指出，從醫療到美容，背後反映的是相同趨勢：富裕族群正從買更多商品轉向投資自己的生活品質。除了健康管理與醫美，休閒旅遊、寵物食品與保健、智慧汽車等，也受惠生活型態升級，相關需求與所得、財富累積及生活型態改變密切相關。

富邦投信表示，富裕商機可從資本往哪裡去、需求往哪裡走兩個方向觀察。基金將聚焦「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大長期趨勢，並結合股票、債券、基金受益憑證及REITs等多重資產配置，在掌握結構性成長機會之餘，也透過不同資產配置提升投資組合應對市場波動的彈性。

全球禮賓醫療2025年至2035年預估規模。(資料來源：Precedence research，2025-2035(預估))
全球禮賓醫療2025年至2035年預估規模。(資料來源：Precedence research，2025-2035(預估))

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